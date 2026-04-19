19 de abril de 2026
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Malargüe

Malargüe activa su estrategia invernal con descuentos en Las Leñas y conectividad terrestre nacional

Continuarán las promociones en medios de elevación en Las Leñas, y avanzan con gestiones de transporte que buscan ampliar el mercado turístico de Malargüe.

Las Leñas y el sector turístico de Malargüe comenzaron a promocionar la temporada 2026. &nbsp;

Las Leñas y el sector turístico de Malargüe comenzaron a promocionar la temporada 2026.

 

Candela Altamirano
 Por Claudio Altamirano

La articulación público-privada en Malargüe avanza con medidas concretas para el invierno 2026, con renovación del Dino Pass con importantes descuentos, estabilidad tarifaria en medios de elevación de Las Leñas y gestiones para mejorar la conectividad terrestre con nuevas rutas de transporte desde grandes centros emisores, claves para potenciar la llegada de turistas.

Con la mirada puesta en una temporada invernal que podría iniciar hacia fines de junio, sujeta a las condiciones de nieve, referentes de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe, la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR) y autoridades municipales consolidaron una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la oferta turística y mejorar la competitividad del destino.

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Descuentos en Las Leñas en el invierno 2026

En ese marco, el intendente Celso Jaque confirmó la firma del convenio con el complejo Las Leñas para renovar el Dino Pass durante este año, una herramienta considerada estratégica para incentivar la demanda. El beneficio contempla un 50% de descuento en medios de elevación para turistas que se alojen al menos dos noches en la ciudad de Malargüe, mientras que quienes pernocten en Valle de Los Molles accederán a un 25%. Además, se dispusieron mil pases para residentes locales a lo largo de toda la temporada. Como excepción, la promoción no regirá entre el 20 y el 31 de julio.

Otro aspecto relevante es la decisión del centro de esquí de mantener los valores de los medios de elevación en línea con 2025, una señal de previsibilidad que el sector privado valora para la elaboración de paquetes turísticos competitivos. Esta definición, sumada a la anticipación en la firma del convenio, algo inédito para el mes de abril, permite planificar con mayor margen y diseñar estrategias comerciales más sólidas.

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Andesmar transportaría turistas nacionales directamente a Malargüe

En paralelo, se destacó el avance en las gestiones con la empresa Andesmar para incorporar servicios de transporte directo desde provincias como Buenos Aires y Córdoba hacia Malargüe. La iniciativa abre una oportunidad concreta para captar nuevos flujos turísticos, especialmente en segmentos que priorizan accesibilidad y costos.

Sobre este punto, Floridor González, presidente de AMATUR, subrayó el trabajo articulado entre las organizaciones públicas y privadas, y el respaldo de Andesmar, lo que otorga viabilidad a un proyecto con proyección inmediata. En la misma línea, Alberto Albino, titular de la Específica de Turismo, remarcó la importancia de contar con definiciones tempranas que permitan al sector privado anticiparse y optimizar la planificación de cara al invierno 2026.

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