El Concejo Deliberante de Malargüe exige respuestas a PAMI por crecientes reclamos de afiliados

En el Concejo Deliberante de Malargüe se dio tratamiento preferencial a un proyecto que expone crecientes reclamos contra PAMI . La iniciativa pide informes sobre su funcionamiento en el departamento, ante denuncias por demoras, suspensiones de turnos y falta de cobertura médica efectiva .

Este jueves, durante la Sesión Ordinaria, concejales del Bloque Justicialista impulsaron un Proyecto de Resolución que pone en foco los reiterados inconvenientes que vienen manifestando afiliadas y afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) , en Malargüe .

La iniciativa fue presentada por los edile s Magalí Acosta, Emilce Mansilla, Pablo Cabrera y Rodrigo Hidalgo , quienes buscan obtener información concreta sobre la prestación del servicio en el departamento. Según explicaron, la preocupación surge a partir de múltiples testimonios de vecinos que denuncian dificultades en el acceso a la atención médica .

En diálogo con SITIO ANDINO , la concejal Magalí Acosta detalló que se trata de una “presentación formal” mediante la cual se solicita un Pedido de Informe para conocer en detalle cómo está funcionando la obra social en la actualidad.

Entre las problemáticas señaladas, se destacan presuntas suspensiones de turnos por parte de profesionales que atienden a través de PAMI, así como situaciones en las que los afiliados deben afrontar el costo de la consulta de manera particular, quedando en la práctica sin cobertura.

“Pedimos que la obra social cumpla con los contratos que tiene establecidos con cada prestador médico”, remarcó la edil, al tiempo que subrayó la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la salud de los jubilados y pensionados.

Consultada sobre la posibilidad de entablar diálogo con referentes locales de PAMI, Magalí Acosta reconoció que hasta el momento no han logrado contacto, una situación que, según indicó, también atraviesan los medios de comunicación desde hace tiempo, por directivas que reciben estos funcionarios.

Finalmente, la concejal expresó que esperan que, tras el avance del proyecto en el recinto, se pueda convocar a responsables del organismo nacional para que brinden explicaciones y respondan a los reclamos planteados.