Sin turnos ni médicos: la crisis de PAMI satura los hospitales públicos de Mendoza.

Los afiliados de PAMI en Mendoza enfrentan una crisis prestacional sin salida inmediata. Entre paros de médicos y deudas con farmacias, el sistema público debe absorber la demanda que el sector privado no contiene. Desde Salud advierten una presión insostenible, mientras los jubilados quedan a la deriva.

La falta de respuestas en las clínicas conveniadas no es un fenómeno nuevo, pero se ha agudizado drásticamente en los últimos meses.

PAMI, en crisis: los jubilados están a la deriva y desde Salud advierten una presión insostenible.

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Desde la cartera conducida por Rodolfo Montero , advirtieron que la saturación en los hospitales estatales es crítica. Los pacientes, al encontrarse con turnos postergados a dos o tres meses o consultorios cerrados por medidas de fuerza, terminan colapsando las guardias públicas .

"Lo ideal sería que quienes tienen la cápita de PAMI den respuestas", señalan desde Salud, remarcando que el Estado provincial está financiando y atendiendo una responsabilidad que corresponde a la obra social nacional, tensionando al máximo los recursos humanos y materiales de los hospitales públicos.

Hospital Central, Guardia, atención, urgencias, médicos Desde la cartera conducida por Rodolfo Montero, advirtieron que la saturación en los hospitales estatales es crítica. Foto: Cristian Lozano

Testimonios: el drama de los afiliados

Para los jubilados mendocinos, la crisis se traduce en maltrato y desprotección. Detrás de los comunicados oficiales, aparecen historias de desamparo:

Mabel , afiliada afectada, expresó en Noticiero Andino su malestar: "Todo ha cambiado para peor. Tenemos recortes en medicamentos y los médicos no nos atienden. El médico de cabecera es fundamental para nosotros y hoy no está".

Isabel describe el panorama como "caótico", asegurando que tiene estudios pendientes y no sabe a quién dirigirse ante la falta de centros médicos operativos .

Mirta denunció la falta de especialistas: "No hay Neurólogos y conseguir un turno es una misión imposible. Nos están maltratando con un servicio que no funciona".

Por su parte, Raúl Bonotti, presidente de JubyPen Mendoza, confirmó que las clínicas privadas están reduciendo drásticamente los cupos de atención. "Esto genera un efecto dominó que termina saturando la salud pública", sentenció.

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Versiones cruzadas y el factor demográfico

Mientras en las provincias se vive un colapso operativo, en Buenos Aires los discursos oficiales minimizan la situación. El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, ratificó que la situación está bajo control y que los pagos se están normalizando tras un "reordenamiento administrativo".

En sintonía, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, puso el foco en un problema estructural: la longevidad del padrón. "PAMI tiene una carga muy grande, con un millón de afiliados mayores de 80 años", señaló el funcionario. Sin embargo, para los miles de mendocinos que hoy no tienen quién los atienda, las explicaciones demográficas no alcanzan para cubrir una emergencia sanitaria que los deja a la deriva.