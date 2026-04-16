PAMI ratifica pagos al día y Salud advierte por la alta cifra de afiliados longevos.

En un contexto marcado por la tensión con los médicos de cabecera, el director de PAMI , Esteban Leguízamo, desmintió una crisis financiera y aseguró la normalización de pagos tras un reordenamiento administrativo. No obstante, la tensión persiste: desde el Ministerio de Salud advirtieron que la alta proporción de afiliados mayores de 80 años representa una "carga" crítica para el sistema.

"La institución no está en crisis, se está ordenando" , confirmó el responsable de PAMI a través de un comunicado difundido en las redes y advirtió que los vencimientos correspondientes al 31 de marzo ya fueron saldados en su totalidad.

Desde PAMI y Salud rompieron el silencio sobre una crisis que afecta a miles de afiliados.

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Desde la obra social explicaron que los reclamos registrados recientemente no responden a una insolvencia estructural, sino a "plazos administrativos propios del sistema de prestaciones" .

Asimismo, Leguizamo desestimó el impacto de las recientes medidas de fuerza, calificándolas como acciones de "adhesión limitada" motivadas por posicionamientos políticos más que por falencias operativas.

pami comunicado

El factor demográfico: la visión del Ministerio de Salud

Por su parte, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, aportó una mirada analítica sobre los desafíos que enfrenta la obra social. Durante su intervención en la AmCham Summit, el funcionario señaló que la composición demográfica de los afiliados representa una exigencia inédita para el sistema de salud.

"PAMI tiene un millón de personas con más de 80 años sobre los 5 millones totales. Es una carga muy grande", detalló Lugones.

El ministro subrayó que la longevidad de la población -con casi 6.000 afiliados que superan los 100 años- obliga a una reingeniería del gasto y la gestión, aunque reconoció que la resolución de las deudas depende directamente de los flujos de fondos manejados por el gabinete nacional.

jubilados El ministro de Salud aseguró que PAMI tiene un millón de personas con más de 80 años sobre los 5 millones totales.

Continuidad de los servicios y auditoría

A pesar de las versiones que circularon en los últimos días sobre posibles cortes en el suministro de medicamentos y atención hospitalaria, el comunicado oficial de PAMI es tajante: la atención a los afiliados se mantiene con normalidad en todo el país.

El plan de gestión actual se apoya en tres pilares fundamentales:

Transparencia: fortalecimiento de los procesos de auditoría y control sobre las prestaciones.

Previsibilidad: estabilización del circuito de pagos a médicos de cabecera y clínicas.

Optimización: mejora en la administración de recursos para garantizar la calidad del servicio frente a una demanda creciente.

Con este descargo oficial, el Gobierno busca dar por cerrado el conflicto mediático, reafirmando que el proceso de "reordenamiento" es la vía para asegurar el acceso a la salud de los jubilados y pensionados, minimizando las fricciones internas y las advertencias de los sectores gremiales.