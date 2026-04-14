14 de abril de 2026
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PAMI

PAMI: farmacias de Mendoza atienden con normalidad, pero alertan por atrasos en los pagos

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza aseguran que, pese al conflicto nacional, el servicio de PAMI en la provincia, por ahora, no se ha interrumpido.

PAMI: farmacias de Mendoza atienden con normalidad, pero alertan por atrasos en los pagos. Imagen creada con IA

PAMI: farmacias de Mendoza atienden con normalidad, pero alertan por atrasos en los pagos. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

En un contexto de creciente incertidumbre por el conflicto entre el PAMI y los médicos de cabecera, las farmacias se han convertido en el último dique de contención para los jubilados. Aunque a nivel nacional el panorama es crítico, en la provincia de Mendoza la atención en los mostradores sigue siendo normal.

No obstante, desde el sector advierten que la situación es "un día a día" debido a la mora en los pagos.

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En diálogo con Sitio Andino, Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM), explicó la compleja ingeniería financiera que deben realizar para no cortar la prestación.

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PAMI, en crisis: la ingeniería financiera que deben realizar los farmacéuticos para no cortar la prestación.

PAMI, en crisis: la ingeniería financiera que deben realizar los farmacéuticos para no cortar la prestación.

PAMI, en crisis: el "descalce" que asfixia a los locales

El problema principal radica en los tiempos de la cadena de pagos. Las droguerías exigen que las farmacias abonen los pedidos en un plazo de 7 días, mientras que el PAMI demora sus rembolsos mucho más allá de ese tiempo.

"Las farmacias encuentran descalzado su financiamiento; no cuentan con los recursos para comprar el medicamento a las droguerías. Al final, la farmacia termina siendo la financiadora de todo el sistema de salud en lo que respecta a fármacos", detalló Cucchi.

Para la mayoría de estos locales, la obra social nacional representa entre el 60% y el 70% de su facturación, lo que vuelve a cualquier demora un riesgo operativo directo.

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Para la mayoría de las farmacias, la obra social nacional representa entre el 60% y el 70% de su facturación. Imagen creada con IA

Para la mayoría de las farmacias, la obra social nacional representa entre el 60% y el 70% de su facturación. Imagen creada con IA

Tratamientos crónicos, en la mira

Al margen de la deuda, el sector enfrenta una distorsión económica: en el último año y medio, los medicamentos aumentaron por debajo de la inflación, mientras que los costos operativos (alquileres, sueldos y servicios) subieron muy por encima de ese índice.

Esta combinación ya está generando las primeras grietas en el stock. Según reportan desde el COFAM, se ha detectado la falta de algunos medicamentos esenciales, lo que complica la provisión de tratamientos crónicos.

"De no normalizarse los pagos, se podría producir una crisis sanitaria por la falta de fármacos esenciales para adultos mayores", concluyó la titular del Colegio.

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