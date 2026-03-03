Farmacias de Mendoza, en alerta: no pueden reponer stock por falta de pago de obras sociales.

La cadena de comercialización de medicamentos en Argentina atraviesa una de sus crisis financieras más profundas de los últimos años. Farmacias de todo el país, entre ellas, de la provincia de Mendoza , están en alerta ante un escenario que combina plazos de pago vencidos, inflación y asimetría financiera que pone en riesgo el stock de fármacos.

El núcleo del conflicto radica en el desfasaje financiero . Mientras que las farmacias deben cancelar sus compras a las droguerías en un plazo promedio de 15 días , las obras sociales y empresas de medicina prepaga están liquidando sus deudas con retrasos que oscilan entre los 60 y 90 días .

En el caso de PAMI , el mayor comprador del mercado con más de 5 millones de afiliados, la deuda acumulada es el principal factor de desfinanciación del sector.

La provincia de Mendoza no es una isla frente a este fenómeno nacional. Mario Valestra , miembro del Colegio Farmacéutico de Mendoza (CoFaM) , explicó a Sitio Andino que la situación local es de una extrema fragilidad.

“Las obras sociales tienen un atraso importante, entre ellas PAMI; esto ha generado un problema financiero que está afectando a todas las farmacias del país. El tema es que las farmacias deben abonar los productos a los 15 días de haberlos adquirido, pero el recupero de esa inversión llega meses después”, señaló Valestra.

Para el referente del CoFaM, el fantasma del desabastecimiento no es una exageración, sino una consecuencia lógica de la falta de liquidez.

"El desabastecimiento es posible, está latente y tiene que ver con la realidad financiera de cada farmacia, que le permite o no reponer medicamentos", advirtió.

Según Valestra, el panorama para los próximos meses no es alentador y la supervivencia del servicio depende hoy del stock acumulado en las estanterías.

Deudas que datan de diciembre

La gravedad del cuadro se refleja en la antigüedad de las deudas. Según informaron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), todavía existen prestaciones correspondientes al mes de diciembre que no han sido canceladas.

Al respecto, la titular del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Beatriz Cucci, precisó que para esta semana se espera que las prestadoras salden apenas una quincena atrasada del último mes de 2025.

Cucci enfatizó que el problema se agudizó notablemente durante los meses de enero y febrero, dejando a los establecimientos sin margen de maniobra para enfrentar las compras de marzo.

Impacto en los pacientes

La mayor preocupación de los profesionales de la salud reside en la continuidad de los tratamientos. Al no poder reponer el stock de manera regular, las farmacias se ven obligadas a seleccionar qué productos pueden comprar, lo que afecta directamente a los pacientes con enfermedades crónicas que dependen de la cobertura de seguridad social.

Si no se produce una regularización inmediata en el flujo de fondos por parte de las obras sociales y las prepagas, el sistema farmacéutico mendocino podría entrar en una etapa de restricción de servicios, donde la capacidad de respuesta dependerá exclusivamente de la espalda financiera individual de cada comercio.

