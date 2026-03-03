3 de marzo de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Durante la mañana y tarde de este martes 3 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Ciudad

  • – Entre calles Los Horcones, Los Paramillos, Sierra Pintada y Avenida Cooperativa. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – En calle Libertador San Martín, entre México y Armada Argentina, y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones y San Miguel. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • – Entre calles Rawson, Caimancito y Malabia. En loteo Carolino o Stornini. De 9.00 a 12.45 h.

Maipú

  • – Entre calles Alejandro Suárez, 20 de Junio, Rivadavia y Juan Agustín Maza. De 15.00 a 19.00 h.

Lavalle

  • – En la intersección de la Ruta Provincial N°24 con calle Manuel de la Reta. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calle Florida con Navarrete y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales, y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En calle Los Cuarteles, hacia el este de La Costa. En el barrio de Suboficiales. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En calle Finca Papes, entre Derinovsky y El Retiro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Videla Castillo, entre Carril Calise Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Alberdi, Segovia, Islas Malvinas y El Libertador. De 7.30 a 11.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

