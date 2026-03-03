Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 3 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este martes 3 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Ciudad
– Entre calles Los Horcones, Los Paramillos, Sierra Pintada y Avenida Cooperativa. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
– En calle Libertador San Martín, entre México y Armada Argentina, y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.
– Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones y San Miguel. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
– Entre calles Rawson, Caimancito y Malabia. En loteo Carolino o Stornini. De 9.00 a 12.45 h.
Maipú
– Entre calles Alejandro Suárez, 20 de Junio, Rivadavia y Juan Agustín Maza. De 15.00 a 19.00 h.
Lavalle
– En la intersección de la Ruta Provincial N°24 con calle Manuel de la Reta. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calle Florida con Navarrete y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales, y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.