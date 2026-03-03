3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de marzo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 3 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de marzo.

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este martes 3 de marzo de 8 a 19, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de marzo

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 24 de febrero

¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 23 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de marzo
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de marzo

Las Más Leídas

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.
juicio abreviado

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

Dos renuncias en la cartera que comanda Natalio Mema.
Cambios

Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio

Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en consumo diario
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en el consumo diario

Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible. video
El Back de Vendimia

Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible