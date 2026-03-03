Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.

El robo de una bicicleta en una casa de Las Heras terminó con un presunto ladrón muerto, luego de que una de las víctimas del atraco persiguiera al acusado a bordo de su camioneta hasta atropellarlo, por lo que producto de la colisión, el acusado falleció.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el barrio Altos del Oeste, en cercanías al barrio Municipal de Las Heras, donde un delincuente irrumpió en una casa para robar una bicicleta.

Los dueños advirtieron el atraco y un hombre salió a perseguir al sospechoso en su camioneta. A las pocas cuadras lo alcanzó, atropelló y producto de esto, el individuo falleció. Se trataba de César Federico González, de 34 años y con varios antecedentes por robo.

Tras esto, el vecino quedó detenido y sería imputado por homicidio simple .

Según la reconstrucción del hecho, cerca de las 6.15, un delincuente irrumpió en una vivienda del barrio Altos del Oeste, donde sustrajo una bicicleta.

El hurto fue advertido por la dueña de casa y la pareja de esta, de inmediato, subió a su camioneta y comenzó a perseguir al delincuente, quien huía a bordo de la bicicleta.

De esta forma, el dueño de casa alcanzó al supuesto maleante en el cruce de las calles Río Diamante y Los Horcones, a pocas cuadras de distancia.

Allí, según testigos, lo atropelló. Producto de la colisión, González falleció en el lugar, según constataron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Tras este desenlace, se dio intervención a la División de Homicidios. Trabajan en el lugar efectivos de investigaciones, funcionarios judiciales y peritos de Científica.

El hombre quedó demorado a disposición de la justicia. Fuentes judiciales dijeron a este diario que la situación procesal del vecino es complicada, debido a que, a primera vista, el caso no configura un hecho de legítima defensa. Por ende, sería imputado por un homicidio simple -arriesga penas de 8 a 25 años de cárcel-.