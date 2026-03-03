3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Un hombre quedó demorado tras perseguir, atropellar y matar a un supuesto ladrón que antes había perpetrado un robo en su casa, en Las Heras.

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.

Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El robo de una bicicleta en una casa de Las Heras terminó con un presunto ladrón muerto, luego de que una de las víctimas del atraco persiguiera al acusado a bordo de su camioneta hasta atropellarlo, por lo que producto de la colisión, el acusado falleció.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el barrio Altos del Oeste, en cercanías al barrio Municipal de Las Heras, donde un delincuente irrumpió en una casa para robar una bicicleta.

Lee además
El individuo se encontraba agrediendo físicamente al dueño de casa
Intervención policial

Las Heras: un hombre murió por sobredosis tras provocar disturbios en una vivienda
Cuál es la zona más barata para alquilar una vivienda en la provincia de MendozaCuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Cuál es la zona más barata para alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza

Los dueños advirtieron el atraco y un hombre salió a perseguir al sospechoso en su camioneta. A las pocas cuadras lo alcanzó, atropelló y producto de esto, el individuo falleció. Se trataba de César Federico González, de 34 años y con varios antecedentes por robo.

Tras esto, el vecino quedó detenido y sería imputado por homicidio simple.

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Según la reconstrucción del hecho, cerca de las 6.15, un delincuente irrumpió en una vivienda del barrio Altos del Oeste, donde sustrajo una bicicleta.

El hurto fue advertido por la dueña de casa y la pareja de esta, de inmediato, subió a su camioneta y comenzó a perseguir al delincuente, quien huía a bordo de la bicicleta.

De esta forma, el dueño de casa alcanzó al supuesto maleante en el cruce de las calles Río Diamante y Los Horcones, a pocas cuadras de distancia.

Allí, según testigos, lo atropelló. Producto de la colisión, González falleció en el lugar, según constataron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Tras este desenlace, se dio intervención a la División de Homicidios. Trabajan en el lugar efectivos de investigaciones, funcionarios judiciales y peritos de Científica.

El hombre quedó demorado a disposición de la justicia. Fuentes judiciales dijeron a este diario que la situación procesal del vecino es complicada, debido a que, a primera vista, el caso no configura un hecho de legítima defensa. Por ende, sería imputado por un homicidio simple -arriesga penas de 8 a 25 años de cárcel-.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Las Heras: histórico fallo contra una mujer por sus fotos en redes sociales con su hija

Cuatro allanamientos por narcotráfico e importante secuestro de cocaína en Las Heras

Más allá de la corona: la reina de Las Heras con el corazón puesto al servicio de la inclusión

Le robaron a un chofer de app en Las Heras, él se defendió y apuñaló a uno de los agresores

Grave caso de violencia de género con una menor de edad en Las Heras

Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones y una moto recuperada

Tragedia en Tunuyán: falleció un turista francés en zona de alta montaña

LO QUE SE LEE AHORA
Al momento del hecho, se encontraba acompañado por otra persona
Conmoción

Tragedia en Tunuyán: falleció un turista francés en zona de alta montaña

Las Más Leídas

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.
juicio abreviado

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

Dos renuncias en la cartera que comanda Natalio Mema.
Cambios

Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio

Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible. video
El Back de Vendimia

Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta. 
sentencia civil

Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna