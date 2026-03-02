Las Heras: un hombre murió por sobredosis tras provocar disturbios en una vivienda

Un hombre murió en Las Heras luego de un confuso episodio que comenzó con un llamado al 911 por una presunta sobredosis. El hecho se registró en una vivienda del Pasaje Romero al 200 y derivó en una intervención policial y médica.
Ocurrió en Pasaje Romero. Un llamo al 911 alertó sobre un hombre con aparente sobredosis. Tras ser reducido por la Policía, convulsionó y murió minutos después.
Según la información oficial, el hecho comenzó cuando ingresó un llamado al 911. Un hombre informó que tenía en su domicilio a un amigo con aparente sobredosis que estaba causando disturbios.
Al arribar el personal policial al lugar, constató que el individuo se encontraba agrediendo físicamente al dueño de casa. Ante esa situación, los efectivos procedieron a la reducción del sujeto para controlar la agresión.
Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Carrillo para su desintoxicación. Sin embargo, al momento en que los profesionales de la salud lo subían a la camilla, el paciente comenzó a convulsionar. De inmediato, el personal médico inició maniobras de RCP ante un posible paro cardiorrespiratorio.
Pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció minutos después en el centro asistencial.