2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Intervención policial

Las Heras: un hombre murió por sobredosis tras provocar disturbios en una vivienda

Ocurrió en Pasaje Romero. Un llamo al 911 alertó sobre un hombre con aparente sobredosis. Tras ser reducido por la Policía, convulsionó y murió minutos después.

El individuo se encontraba agrediendo físicamente al dueño de casa

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre murió en Las Heras luego de un confuso episodio que comenzó con un llamado al 911 por una presunta sobredosis. El hecho se registró en una vivienda del Pasaje Romero al 200 y derivó en una intervención policial y médica.

Según la información oficial, el hecho comenzó cuando ingresó un llamado al 911. Un hombre informó que tenía en su domicilio a un amigo con aparente sobredosis que estaba causando disturbios.

La detención y el traslado al hospital Carrillo

Al arribar el personal policial al lugar, constató que el individuo se encontraba agrediendo físicamente al dueño de casa. Ante esa situación, los efectivos procedieron a la reducción del sujeto para controlar la agresión.

ramon carrillo
Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Carrillo para su desintoxicación

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Carrillo para su desintoxicación. Sin embargo, al momento en que los profesionales de la salud lo subían a la camilla, el paciente comenzó a convulsionar. De inmediato, el personal médico inició maniobras de RCP ante un posible paro cardiorrespiratorio.

Pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció minutos después en el centro asistencial.

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos