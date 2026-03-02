Las Heras: un hombre murió por sobredosis tras provocar disturbios en una vivienda

El individuo se encontraba agrediendo físicamente al dueño de casa Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre murió en Las Heras luego de un confuso episodio que comenzó con un llamado al 911 por una presunta sobredosis. El hecho se registró en una vivienda del Pasaje Romero al 200 y derivó en una intervención policial y médica.

Según la información oficial, el hecho comenzó cuando ingresó un llamado al 911. Un hombre informó que tenía en su domicilio a un amigo con aparente sobredosis que estaba causando disturbios.

La detención y el traslado al hospital Carrillo Al arribar el personal policial al lugar, constató que el individuo se encontraba agrediendo físicamente al dueño de casa. Ante esa situación, los efectivos procedieron a la reducción del sujeto para controlar la agresión.

ramon carrillo Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Carrillo para su desintoxicación Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Carrillo para su desintoxicación. Sin embargo, al momento en que los profesionales de la salud lo subían a la camilla, el paciente comenzó a convulsionar. De inmediato, el personal médico inició maniobras de RCP ante un posible paro cardiorrespiratorio.

Pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció minutos después en el centro asistencial.