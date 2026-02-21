21 de febrero de 2026
Sitio Andino
Intento de fuga y aprehensión

Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones y una moto recuperada

Un operativo policial en Las Heras terminó con un detenido tras un patrullaje preventivo realizado el viernes. Conocé todos los detalles del hecho.

Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones secuestradas y una moto recuperada

Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones secuestradas y una moto recuperada

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 18:55, personal policial aprehendió a un sujeto tras un procedimiento preventivo. El operativo se desarrolló en la intersección de las calles Tandil y Río Salado, en el departamento de Las Heras.

El operativo en Las Heras que terminó con un detenido

Según fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaban patrullajes preventivos por calle Roca y Boulogne Sur Mer, detectaron una motocicleta Honda que circulaba sin dominio colocado. Al advertir la presencia policial, el conductor, A.B. de 26 años, emprendió la fuga a gran velocidad.

Tras una breve persecución, el sospechoso perdió el control del rodado en la intersección de las calles Río Salado y Tandil, donde cayó al asfalto y continuó la huida a pie. En su intento por escapar, ingresó a una vivienda ubicada en el barrio SOEM, lo que motivó la intervención inmediata del personal policial.

La propietaria del inmueble autorizó el ingreso de los efectivos, quienes lograron la aprehensión del individuo. Durante el procedimiento, se constató que el sospechoso había arrojado cartuchos y un teléfono celular sobre unos muebles del domicilio. Además, la mujer indicó que días atrás el sujeto había dejado en el lugar una motocicleta Bajaj Rouser con el tambor dañado, que al ser verificada presentaba pedido de captura por hurto agravado en Las Heras.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se ordenó el secuestro de 18 cartuchos calibre 22, un teléfono celular iPhone y el rodado mencionado, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia.

