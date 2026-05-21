Volvieron las amenazas de tiroteo a una escuela secundaria de El Algarrobal

La escuela secundaria de El Algarrobal volvió a ser objeto de amenazas de tiroteo y debió activar nuevamente el protocolo de seguridad dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE). El episodio ocurre apenas un mes después de una serie de situaciones similares registradas en distintos establecimientos educativos de Mendoza.

El establecimiento educativo de Las Heras reportó el hecho durante la tarde de este jueves . A partir de ello, y tal como establece el protocolo de la DGE para este tipo de casos, se activó un operativo coordinado entre autoridades escolares y fuerzas policiales con el objetivo de abordar integralmente la situación.

Sin embargo, más allá de las medidas preventivas adoptadas, la institución informó a las familias que las actividades continuarán con normalidad este viernes 22 de mayo , aunque solicitó que los estudiantes asistan sin mochilas . De esta manera, los alumnos deberán concurrir únicamente con útiles y carpetas en mano , como medida de precaución.

Amenazas por tiroteos en la secundaria de El Algarrobal: los alumnos asisten, pero sin mochilas.

Las amenazas reaparecieron luego de lo ocurrido el pasado 15 de abril, cuando la secundaria lasherina quedó en el centro de la escena por una serie de escritos encontrados dentro del establecimiento. En esos mensajes se advertía sobre un presunto tiroteo escolar y posibles ataques contra estudiantes, además de recomendar no asistir a clases al día siguiente.

Tras aquel episodio, y luego del caso ocurrido en una escuela de San Cristóbal, el temor entre las familias y la preocupación de las autoridades educativas llevaron a la DGE a reforzar los protocolos de actuación frente a este tipo de amenazas.

Entre las medidas implementadas se incluyó la intervención de fuerzas policiales para investigar el origen de los mensajes y reforzar la seguridad en los días posteriores. Además, desde el área de Acompañamiento Escolar señalaron que se realiza un abordaje integral de cada situación, que contempla evaluaciones, seguimiento y posibles derivaciones a otros organismos especializados.

Lo cierto es que, tras aquellos primeros casos, distintas escuelas de Mendoza comenzaron a reportar una ola de situaciones similares, lo que encendió la alarma entre las familias mendocinas. Tanto estudiantes como autoridades escolares señalaron en varias oportunidades que estos hechos estarían vinculados a retos virales difundidos a través de redes sociales.