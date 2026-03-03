3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Grave accidente vial

Una nena fue atropellada en Maipú, sufrió fractura de paladar y está en terapia

Una niña de 9 años fue atropellada frente al Parque Chachingo, en Maipú. Permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Español.

Terrible accidente en Maipú: la menor debió ser internada en el Hospital Español.

Terrible accidente en Maipú: la menor debió ser internada en el Hospital Español.

 Por Celeste Funes

Una escena desgarradora causó conmoción en el departamento de Maipú. Eran las 19:50 cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un accidente vial que dejó a una nena de 9 años gravemente herida tras ser atropellada en calle Videla Aranda, frente al Parque Chachingo.

Horror en Maipú: una nena de 9 años fue atropellada y está grave

Según informaron fuentes de la Comisaría 49° de Maipú, un automóvil VW Gol conducido por un hombre de 33 años, identificado como M. M., impactó contra la menor mientras circulaba de oeste a este. Por razones que todavía son materia de investigación, el vehículo habría golpeado a la niña con el espejo lateral, provocándole severas lesiones.

Lee además
La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosas de 57 años
Siniestro

Se descompensó mientras manejaba y murió tras perder el control de su auto en Maipú
El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos

La pequeña fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Español, donde quedó internada en terapia intensiva. Los médicos constataron fractura de paladar y pérdida de piezas dentales, aunque confirmaron que ingresó consciente, lo que genera una cuota de esperanza en medio de la angustia.

En el lugar trabajó personal policial y de Tránsito Municipal, mientras que el conductor fue sometido a un dosaje de alcohol, el cual arrojó 0 gramos en sangre, descartando en principio la presencia de alcohol al volante. No obstante, el hecho quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Maipú, que intenta determinar con precisión cómo se produjo el impacto.

Temas
Seguí leyendo

Maipú: un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en solitario

Tres jóvenes amenazaron con un arma blanca a un colectivero y terminaron detenidos en Guaymallén

Maipú: la nueva Escuela "Alejandro Bermejo", financiada con recursos municipales, ya alberga a 65 estudiantes

Maipú: dura imputación para el acusado de agredir a su pareja que llegó desde Canadá

Con fuerte participación ciudadana, Maipú definió los proyectos del PAR 2025

Maipú: detectan alcoholemia positiva en el conductor de un colectivo turístico

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

El valiente compromiso de la reina de Maipú para blindar a los jóvenes contra el bullying

LO QUE SE LEE AHORA
Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Las Más Leídas

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta. 
sentencia civil

Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna

El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.
juicio abreviado

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

Dos renuncias en la cartera que comanda Natalio Mema.
Cambios

Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio