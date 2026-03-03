Una nena fue atropellada en Maipú, sufrió fractura de paladar y está en terapia

Terrible accidente en Maipú: la menor debió ser internada en el Hospital Español.

Una escena desgarradora causó conmoción en el departamento de Maipú. Eran las 19:50 cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un accidente vial que dejó a una nena de 9 años gravemente herida tras ser atropellada en calle Videla Aranda, frente al Parque Chachingo.

Según informaron fuentes de la Comisaría 49° de Maipú, un automóvil VW Gol conducido por un hombre de 33 años, identificado como M. M., impactó contra la menor mientras circulaba de oeste a este. Por razones que todavía son materia de investigación, el vehículo habría golpeado a la niña con el espejo lateral, provocándole severas lesiones.

La pequeña fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Español, donde quedó internada en terapia intensiva. Los médicos constataron fractura de paladar y pérdida de piezas dentales, aunque confirmaron que ingresó consciente, lo que genera una cuota de esperanza en medio de la angustia.

En el lugar trabajó personal policial y de Tránsito Municipal, mientras que el conductor fue sometido a un dosaje de alcohol, el cual arrojó 0 gramos en sangre, descartando en principio la presencia de alcohol al volante. No obstante, el hecho quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Maipú, que intenta determinar con precisión cómo se produjo el impacto.