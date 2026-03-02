2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Siniestro

Trágico accidente vial en Maipú: un hombre murió tras descompensarse y chocar contra un cesto de basura

El accidente vial ocurrió en calle Vergara. La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosa y tenía 61 años. Investigan las causas del deceso.

La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosas de 57 años

La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosas de 57 años

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un hombre de 61 años perdió la vida este lunes por la tarde luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Maipú.

La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosa, quien circulaba a bordo de una Volkswagen Suran cuando, por causas que se investigan, se descompensó mientras conducía, perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un canasto de basura ubicado sobre la vereda.

Lee además
El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos
Maipú: el hombre de 35 años perdió el dominio de la moto y murió en el acto.
Intervino personal policial y SEC

Maipú: un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en solitario

Cómo ocurrió el accidente vial

Ocurrió alrededor de las 17.45 en calle Vergara al 428 del departamento mencionado. El hecho se registró tras un llamado al 911 que alertaba sobre el suceso. Según informaron fuentes policiales, el conductor se descompensó, perdió el dominio del rodado e impactó contra el canasto de basura.

AMBULANCIA 23.JPG
Al lugar acudió personal de Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)

Al lugar acudió personal de Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)

Según informaron fuentes policiales, todo indica que el conductor habría sufrido una descompensación, lo que provocó que perdiera el control del rodado antes de colisionar.

Al lugar acudió personal de Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar.

En el procedimiento trabajó personal de la Dirección Vial del Gran Mendoza y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar con precisión las causas del deceso y confirmar las causas del deceso.

Temas
Seguí leyendo

​Atropelló y mató a un peatón en San Rafael: ¿qué determinó el dosaje de alcohol?

Violento choque entre un auto y un colectivo en San Rafael: hay heridos

Un camión volcó en Alta Montaña y el conductor quedó atrapado

Piden ayuda para la familia del niño de 12 años que murió en un accidente vial en San Martín

Volcó en la Ruta Nacional 7, fue despedido del auto y se encuentra hospitalizado

Grave accidente vial en Ruta 60: un furgón volcó tras una colisión en Luján de Cuyo

Tunuyán: una camioneta impactó contra una moto y dos mujeres resultaron heridas

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

LO QUE SE LEE AHORA
La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Las Más Leídas

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza.
El clima

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza

¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso.
Fuerte interna

¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso