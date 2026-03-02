Trágico accidente vial en Maipú: un hombre murió tras descompensarse y chocar contra un cesto de basura

Un hombre de 61 años perdió la vida este lunes por la tarde luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Maipú .

La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosa , quien circulaba a bordo de una Volkswagen Suran cuando, por causas que se investigan, se descompensó mientras conducía , perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un canasto de basura ubicado sobre la vereda.

Intervino personal policial y SEC Maipú: un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en solitario

Ocurrió alrededor de las 17.45 en calle Vergara al 428 del departamento mencionado. El hecho se registró tras un llamado al 911 que alertaba sobre el suceso. Según informaron fuentes policiales, el conductor se descompensó, perdió el dominio del rodado e impactó contra el canasto de basura.

Al lugar acudió personal de Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)

Al lugar acudió personal de Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar.

En el procedimiento trabajó personal de la Dirección Vial del Gran Mendoza y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar con precisión las causas del deceso y confirmar las causas del deceso.