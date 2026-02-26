26 de febrero de 2026
Sitio Andino
Maipú: detectan alcoholemia positiva en el conductor de un colectivo turístico

El conductor de un colectivo turístico arrojó resultado positivo en un control de alcoholemia realizado en Ruta 7, en Maipú.

El colectivo que manejaba el conductor aprehendido.

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza que realizaban patrullajes de rutina por calles de Maipú, sorprendieron al conductor de un colectivo de una empresa turística cuando manejaba con un avanzado estado de alcoholemia, por lo que se ordenó su inmediata detención.

El procedimiento ocurrió en la mañana de este jueves en Rodeo del Medio, Maipú, y el sospechoso, que fue identificado como Javier Cruz, arrojó un resultado de 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Por ende, se interrumpió el viaje del colectivo y se inició un proceso contravencional contra el conductor del transporte.

Según fuentes policiales, la novedad salió a la luz cuando ingresaron al 911 varios llamados denunciando que un colectivo blanco realizaba una conducción peligrosa en Ruta 7.

Entonces, algunos móviles que circulaban por esa zona de la provincia comenzaron a patrullar esa ruta y a la altura del cruce con San Pedro, en Maipú, detectaron la unidad, siendo esta un colectivo de la empresa Turismo León del Norte.

El rodado, un Volvo Marcopolo con patente KLF578, fue detenido a los pocos metros y cuando le realizaron el control de alcoholemia, el mismo arrojó 2,13 gramos de alcohol en sangre.

De esta forma, los efectivos concretaron la detención del conductor, quedando demorado en una comisaría de Maipú.

