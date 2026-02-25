25 de febrero de 2026
{}
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que ya está habilitada la inscripción a las Becas Progresar 2026. En esta nota te contamos en detalle los requisitos que debés cumplir y los pasos a seguir.

La Beca Progresar ayuda a los jóvenes a completar sus estudios y seguir su formación

Becas Progresar 2026: habilitaron la inscripción

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

El plan Progresar se organiza en tres modalidades: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo. Cada línea tiene requisitos específicos que los postulantes deben cumplir para acceder a los beneficios.

El Programa Progresar Educación Obligatoria está destinado a jóvenes que buscan finalizar sus estudios obligatorios y acceder a un acompañamiento económico del Estado. Para postularse, es requisito ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años y contar con DNI. Además, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, aunque este límite puede ampliarse para grupos priorizados, y acreditar la asistencia a una institución educativa.

Otro punto clave es el aspecto socioeconómico: la suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no puede superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Asimismo, es obligatorio mantener la condición de alumno regular, cumplir con las exigencias académicas del reglamento, participar en las actividades complementarias que establece el programa y contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según la edad correspondiente.

El Programa Progresar Educación Superior está orientado a estudiantes que ingresan o ya cursan carreras de nivel terciario y universitario, con el objetivo de acompañar su trayectoria académica. Para postularse, es necesario ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país, contar con DNI y haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias al momento de la inscripción.

En cuanto a la edad, el programa establece distintos límites según la etapa de estudio: entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin tope de edad para quienes cursan enfermería. Además, los aspirantes deben estar inscriptos o cursando en universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios, de educación técnica superior o de formación docente de gestión estatal, mantener la condición de alumno regular, cumplir con los requisitos académicos, tener el esquema de vacunación completo o en curso y participar en las actividades complementarias.

El Programa Progresar Trabajo está orientado a jóvenes que buscan capacitarse para mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Para acceder, es requisito ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI vigente.

En relación con la edad, el programa está destinado a personas de entre 18 y 24 años cumplidos al cierre de la convocatoria. No obstante, el límite se amplía hasta los 35 años para quienes no cuentan con empleo formal registrado, con el objetivo de incluir a sectores con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Otro requisito clave es el aspecto socioeconómico: la suma de los ingresos del postulante y de su grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, los beneficiarios deben realizar un curso de formación profesional o un trayecto formativo avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), condición indispensable para mantener la beca.

Para postularte a las Becas Progresar, debés acceder a la página oficial del programa o utilizar la aplicación Progresar+, disponible para celulares con sistema Android. Allí tendrás que ingresar con tu usuario y contraseña; en caso de no tener una cuenta creada, el mismo sistema te guiará para registrarte.

Luego, será necesario completar un formulario con tus datos personales, información académica y situación socioeconómica. Una vez cargados todos los campos, deberás elegir la línea de beca que mejor se adapte a tu perfil (Obligatoria, Superior, Trabajo o Enfermería), revisar que la información sea correcta y confirmar el envío de la solicitud.

¿Qué es el programa Progresar y cuáles son sus modalidades?

El Programa Progresar (antes conocido como Becas Progresar) es un beneficio estatal que busca acompañar a jóvenes para que finalicen sus estudios y continúen su formación. Se organiza en tres líneas: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo, cada una con objetivos y requisitos específicos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Progresar Educación Obligatoria, Superior y Trabajo?

  1. En Educación Obligatoria, está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años (con ampliaciones para grupos priorizados), argentinos o con residencia legal mínima de dos años, que asistan a una institución educativa, sean alumnos regulares y cuyos ingresos familiares no superen tres SMVM.
  2. Educación Superior apunta a estudiantes terciarios y universitarios: exige haber finalizado el secundario sin materias adeudadas, cumplir con límites de edad según la etapa (ingresantes, avanzados o enfermería) y cursar en instituciones estatales.
  3. Progresar Trabajo está destinado a jóvenes de 18 a 24 años —hasta 35 si no tienen empleo formal—, con tope de ingresos de tres SMVM y la obligación de realizar cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

¿Cómo es el proceso de inscripción a las Becas Progresar paso a paso?

La inscripción se realiza desde el sitio oficial del programa o mediante la app Progresar+ (Android). Tras iniciar sesión o registrarse, el postulante completa sus datos personales, académicos y socioeconómicos, elige la línea de beca correspondiente (Obligatoria, Superior, Trabajo o Enfermería), revisa la información y envía la solicitud para su evaluación.

