Crisis de la vitivinicultura en el Valle de Uco: productores podrían no cosechar y hasta levantar viñedos

El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco , Mario Leiva , describió un escenario “muy difícil y delicado” para los viñateros de la región y alertó que, ante los bajos precios ofrecidos por las bodegas y la falta de respuestas estructurales, algunos productores evalúan no levantar la cosecha e incluso abandonar la vitivinicultura .

Según explicó, las bodegas están ofreciendo valores por debajo de los del año pasado y, en algunos casos, pagan hasta 220 pesos por kilo de uva, incluso en varietales finos. “A esos precios el productor pierde aproximadamente 2.000 dólares por hectárea”, sostuvo.

Leiva señaló además que existe una fuerte contradicción en el mercado. Mientras el consumo de vino cayó a nivel mundial, el varietal del Valle de Uco incrementó sus exportaciones en volumen un 1,5% el año pasado respecto del anterior. “Entonces alguien miente. No sabemos quién, pero alguien miente”, afirmó.

Ante este panorama, desde el Ministerio de Producción les sugirieron acceder a créditos para cosecha y acarreo . Sin embargo, el dirigente rural consideró que esa herramienta no es una solución de fondo. “Algunos podrán tomarlo, pero no es la salida. Con plazos de pago que van prácticamente de marzo a julio del año siguiente, el productor no se anima a endeudarse, y lo entiendo”, explicó.

Otra alternativa es elaborar vino por cuenta propia, una opción que también genera incertidumbre por los precios, aunque permite ganar tiempo y defender mejor el producto ya elaborado. Aun así, Leiva reconoció que este podría ser un año en el que algunos productores decidan no cosechar. “Ya tengo casos de productores que van a levantar toda la viña. Uno de 60 hectáreas no quiere saber más nada. Es el segundo año que va para atrás”, relató.

Embed - Valle de Uco: la uva cae a $220 el kilo y productores perderían USD 2.000 por hectárea

Frente a este escenario, el Presidente de la Sociedad Rural sostuvo que la vitivinicultura necesita reconvertirse, pero no desaparecer. Planteó la necesidad de avanzar en medidas estructurales, como habilitar definitivamente el uso de mosto para endulzar vinos, impulsar la apertura de nuevos mercados y reducir la carga impositiva, que estimó en torno al 54%.

“Dependemos del agro. ¿Por qué no se discute un RIGI mendocino para nuestros productores y la agroindustria?”, cuestionó. Y concluyó: “La solución no es romper viñedos, sino generar condiciones para que la producción sea viable”.