Presentaron nuevas líneas de crédito y asistencia para productores ganaderos y vitivinícolas

El sector vitivinícola y la actividad ganadera contará con nuevos créditos de asistencia económica para afrontar la temporada de producción . Así lo anunciaron el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, junto al director de Ganadería de la provincia, Roberto Ríos. También acompañó el anuncio Andrés Vavrik, delegado del Ministerio de Producción en la zona sur.

El apoyo consiste en líneas de crédito orientadas a productores y bodegas . Entre las medidas destacadas se encuentran el sostenimiento del plan de destete precoz y la implementación de financiamiento para cosecha y acarreo , junto con créditos específicos destinados a la industria vitivinícola, con condiciones diferenciadas según el tamaño del productor.

Soñar con la casa propia Cuánto cuestan hoy las viviendas que entrega el IPV en Mendoza

ATENCIÓN MENDOCINOS Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

El intendente Alejandro Molero señaló que “se ha dispuesto un crédito para cosecha y acarreo a través del Fondo de la Transformación y Crecimiento de la Provincia. Es una herramienta de muy fácil acceso , con gestión online y garantías mínimas para que los productores enfrenten la temporada”. Agregó que el paquete alcanza “un monto cercano a los $2.000 millones ” e incluye “una herramienta nueva gestionada a nivel nacional, a través del Banco de la Nación Argentina , para asistir a los bodegueros de Mendoza ”.

Por su parte, el delegado del Ministerio de la Producción en la zona sur, Andrés Vavrik, explicó que “es una herramienta muy rápida para productores de hasta 20 hectáreas de viñedo , disponible desde este lunes”.

Vavrik precisó además que, en el caso del Fondo de la Transformación, “la tasa está subsidiada al 20% de la tasa permanente del Banco Nación y es muy blanda en cuanto a garantías y condiciones de acceso, lo que facilita la entrada al producto crediticio”.

Impuso a la ganadería

En relación con la actividad ganadera, el director de Ganadería de la provincia, Roberto Ríos, confirmó que ya se encuentra en marcha el plan de destete precoz 2026, que cuenta con un presupuesto inicial de $940 millones, con posibilidad de ampliación.

El programa prevé un aporte de $800 por ternero por día durante 60 días, con un tope de hasta 300 terneros por unidad productiva, con el objetivo de acompañar a los productores en un contexto complejo para el sector.

Mirá la nota completa