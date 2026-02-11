Vendimia: el Banco Nación lanza líneas de financiamiento para cosecha y elaboración en Mendoza

E l Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, anunció la puesta en marcha de una nueva alternativa de financiamiento destinada a las tareas de cosecha y acarreo de uva y gastos de elaboración, mediante el Banco de la Nación Argentina , en el marco de la Vendimia 2026.

Las condiciones especiales anunciadas por la entidad representan una oportunidad concreta para que productores, pequeñas y medianas empresas, y grandes firmas vinculadas a la actividad vitivinícola local puedan afrontar los costos asociados a estas etapas fundamentales del proceso productivo, garantizando la calidad y competitividad del vino mendocino en los mercados nacional e internacional.

En primer término, l as líneas de crédito están dirigidas a pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad en la provincia . Para este segmento, se prevén operaciones en pesos con un plazo de hasta 12 meses, con tasas de interés del 24% TNA fija para créditos amortizables y del 26% TNA fija para aquellos con pago íntegro al vencimiento.

Desde la cartera de Producción destacaron que estas condiciones resultan especialmente favorables en el actual contexto económico , ya que permiten a los productores planificar sus compromisos financieros con mayor previsibilidad y estabilidad, fortaleciendo la sustentabilidad de sus emprendimientos.

Por otro lado, las pymes podrán acceder a operaciones en dólares de hasta 180 días de plazo, con pago íntegro al vencimiento y una tasa fija del 2,50% TNA. En este caso, se establece un monto máximo de hasta 300.000 dólares por cliente, con una única operación disponible. Estas herramientas están orientadas principalmente a empresas con perfil exportador o con necesidades vinculadas al comercio exterior.

En cuanto a las grandes empresas del sector vitivinícola también cuentan con una línea específica en dólares, con un plazo máximo de 180 días y una tasa fija del 2,75% TNA. El monto máximo por cliente asciende a 750.000 dólares, permitiendo atender operaciones acordes a la escala y volumen productivo de estas firmas.

De esta manera, se busca garantizar que todos los actores de la cadena vitivinícola, independientemente de su tamaño, puedan acceder a financiamiento en condiciones competitivas, promoviendo la equidad y el desarrollo equilibrado del sector.

Cabe destacar que estas condiciones especiales serán aplicables exclusivamente para las operaciones que se contabilicen durante los meses de febrero y marzo de 2026, período que coincide con el momento de mayor intensidad en las tareas de cosecha, traslado y logística. Este enfoque temporal permite concentrar los recursos financieros en el tramo más exigente del proceso productivo, contribuyendo a optimizar tiempos, costos y resultados.

Desde el Ministerio de Producción remarcaron la importancia de este tipo de acuerdos, que surgen del trabajo conjunto entre el sector público y el sistema financiero, con el objetivo de sostener la actividad económica, preservar los puestos de trabajo y promover la inversión.

“La vitivinicultura es una de las principales economías regionales de Mendoza, y desde el Estado acompañamos permanentemente a productores y empresas con herramientas concretas que fortalezcan su desarrollo”, señalaron desde la cartera provincial.

Finalmente, se invitó a las empresas interesadas a acercarse a las sucursales del Banco Nación o a consultar a través de los canales oficiales para conocer en detalle los requisitos y procedimientos de acceso a estas líneas crediticias. Asimismo, el Ministerio de Producción continuará brindando asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar la articulación entre el sector productivo y el sistema financiero.