11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

La ANSES dio a conocer los detalles del programa Progresar de febrero. Enterate cuándo cobrarás y cuánto te corresponde recibir.

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de febrero. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar
Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de febrero 2026

Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de febrero 2026

Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de febrero 2026

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a punto de ser tratado por el Congreso argentino.
Comercio Internacional

Mercosur–Unión Europea bajo la lupa: impacto regional, industria y ambiente

Todos los titulares del programa recibirán en febrero un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

  • Documentos terminados en 0 y 1: lunes 9 de febrero
  • Documentos terminados en 2 y 3: martes 10 de febrero
  • Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 11 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en febrero

Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.
  • Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Qué subió más en la provincia de Mendoza: los rubros que presionaron la inflación en enero de 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026

Inicio de clases: cómo ahorrar hasta 30% en útiles e indumentaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de febrero de 2026

Inflación, credibilidad y alimentos: el dato de enero bajo la lupa

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente

En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
Cifras

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente