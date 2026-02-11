Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la información oficial sobre el programa Progresar correspondiente al mes de febrero. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre las fechas de cobro y el monto exacto que se pagará.

Becas Progresar Lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar de febrero 2026 Fechas y montos de cobro de las Becas Progresar de febrero 2026 El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Todos los titulares del programa recibirán en febrero un monto de $35.000, aunque se les depositará inicialmente solo el 80% (es decir, $28.000). El 20% restante estará disponible para los estudiantes que hayan cumplido los criterios académicos durante 2025.

A continuación, te presentamos el calendario de pagos correspondiente a este mes:

Documentos terminados en 0 y 1 : lunes 9 de febrero

: lunes 9 de febrero Documentos terminados en 2 y 3 : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Documentos terminados en 4 y 5 : miércoles 11 de febrero

: miércoles 11 de febrero Documentos terminados en 6 y 7 : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en febrero Para verificar si el beneficio sigue vigente, los estudiantes pueden hacerlo a través de las siguientes opciones: Mi ANSES: ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente.

ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Cobros”, donde se informa la acreditación del pago y la fecha correspondiente. Mi Argentina: accediendo con datos personales para verificar si el depósito fue realizado. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.