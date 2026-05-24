El INTA desarrolló "Tonada", una cebolla adaptada a las necesidades de los productores de Mendoza

La sede de La Consulta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolló una nueva variedad de cebolla creada para Mendoza que busca convertirse en una alternativa para diversificar la producción de bulbos en distintas regiones del país. Se trata de Tonada INTA , un cultivar obtenido por el programa de mejoramiento genético de cebolla de la experimental ubicada en el Valle de Uco .

Claudio Galmarini, responsable del programa, explicó que la nueva variedad fue inscripta el año pasado en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y pertenece al grupo de cebollas de “día intermedio”, es decir, aquellas que se cosechan entre diciembre y principios de enero en zonas como Mendoza y San Juan.

Tonada INTA es una nueva alternativa para diversificar la producción de bulbos de cebolla en nuestro país. Tonada INTA es una nueva alternativa para diversificar la producción de bulbos de cebolla en nuestro país.

Según detalló Galmarini, este nuevo cultivar tiene un ciclo productivo similar al de Navideña INTA , otra cebolla desarrollada previamente por el mismo equipo. Sin embargo, Tonada INTA presenta ventajas diferenciales. Entre sus principales características, el especialista resaltó que ofrece “rendimientos superiores” y una “menor pungencia” , lo que significa que genera menos sensación de ardor al momento de consumirla.

Además, señaló que está especialmente adaptada a las condiciones climáticas y de latitud de Mendoza y San Juan, aunque también mostró buenos resultados en ensayos realizados en otras regiones productivas del país. “Se hicieron pruebas comparativas en el Valle Medio, el Valle Inferior de Río Negro y en la zona sur de Buenos Aires irrigada por el Río Colorado, con muy buenos resultados”, indicó.

Una cebolla de sabor suave y adaptable

Tonada INTA posee catáfilas exteriores de color marrón claro y pulpa blanca. Su sabor suave es uno de los atributos que buscan posicionarla en el mercado, especialmente por su baja pungencia.

Otro aspecto destacado es que se trata de un cultivar de polinización abierta. A diferencia de los híbridos comerciales, esto permite que los productores puedan multiplicar sus propias semillas y mantener la identidad genética de la variedad si el proceso se realiza correctamente.

Desde el INTA consideran que esta nueva cebolla puede transformarse en una herramienta para ampliar las opciones productivas del sector cebollero argentino y mejorar la adaptación a distintas zonas de cultivo.