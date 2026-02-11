11 de febrero de 2026
{}
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Cada 11 de febrero se conmemora el Día de la Virgen de Lourdes. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Foto: Cristian Lozano
Cada 11 de febrero se conmemora el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Esta efeméride del calendario religioso recuerda la primera aparición mariana a una joven en un lugar específico. A continuación, te contamos el origen de la celebración y todos los detalles sobre esta fecha.

11 de febrero: Día de la Virgen de Lourdes

El Día de la Virgen de Lourdes se celebra cada 11 de febrero porque en esa fecha, en 1858, ocurrió la primera aparición de la Virgen María a una joven pastora llamada Bernadette Soubirous, en Francia, en la región de los Pirineos franceses, a orillas del río Gave de Pau.

Las manifestaciones tuvieron lugar en la gruta de Massabielle, poco tiempo después de que la Iglesia proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Con el paso de los años, ese sitio se transformó en un importante destino de fe al que miles de creyentes llegan para rezar y encomendarse a Nuestra Señora de Lourdes.

Virgen de Lourdes
La Virgen de Lourdes en el santuario de Francia

La Virgen de Lourdes en el santuario de Francia

Según la tradición católica, la Virgen se presentó en 18 ocasiones y pidió la construcción de una capilla para recibir a los fieles en procesión. Tras el reconocimiento oficial de la Iglesia, se impulsó la creación del santuario, hoy centro de peregrinaciones, donde los devotos encienden velas y toman agua de la fuente considerada bendita.

En Mendoza, la conmemoración también tiene un fuerte arraigo local. Cada 11 de febrero, miles de fieles se reúnen en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, que este año cumple 100 años de historia. Durante toda la jornada se realizan diversas actividades religiosas.

Temas
