Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

La provincia de Salta cautiva con paisajes montañosos imponentes y múltiples propuestas turísticas. Si estás pensando en tus vacaciones 2026, no podés dejar de conocer este pueblo escondido que sorprende por su belleza, invita a vivir experiencias inolvidables y disfrutar de momentos únicos.
Iruya, el pueblo escondido de Salta que enamora a los turistas
Iruya es un pequeño y encantador pueblo de montaña ubicado en la provincia de Salta, a unos 2.780 metros sobre el nivel del mar y a aproximadamente 315 kilómetros de la capital provincial. Su particular localización, enclavada entre cerros y quebradas, lo convierte en uno de los destinos más pintorescos del norte argentino.
El pueblo parece estar “colgado” sobre la ladera de una quebrada, con calles angostas y empedradas que serpentean entre viviendas construidas con adobe, piedra y techos de paja. El entorno está dominado por cerros imponentes que ofrecen postales únicas desde cada mirador.
Cómo llegar a Iruya, Salta
Todo el entorno de Iruya conforma un escenario natural y cultural que parece detenido en el tiempo. Tanto el pueblo como sus alrededores forman parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas, protegida por la Unesco desde 2002, y en 1995 fue declarado Lugar Histórico Nacional por su valor patrimonial y cultural.
Uno de sus principales íconos es la Iglesia Nuestra Senora del Rosario y San Roque, fundada en el siglo XVIII, que cumple un rol central en la vida del pueblo y es escenario de importantes celebraciones y fiestas patronales.