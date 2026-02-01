Qué hacer en Mendoza con niños: ideas y actividades familiares

La provincia de Mendoza no solo deslumbra con sus increíbles paisajes, sino que también ofrece opciones para toda la familia, especialmente para los más pequeños. En esta nota te presentamos el Parque de los Niños, ubicado en el departamento de San Rafael.
Diversión garantizada para niños: visitá el Parque de los Niños en San Rafael
Según información compartida por personal autorizado, el Parque de los Niños de San Rafael se encuentra en el corazón del Parque Yrigoyen, junto a la Plaza Francia. Es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, tanto para los sanrafaelinos como para los visitantes.
El parque cuenta con más de 60 juegos infantiles, que incluyen desde columpios, toboganes y pasamanos tradicionales, hasta estructuras de aventura como trepadoras, palestras, puentes y cubos. También dispone de juegos adaptados para personas con discapacidad.
En el corazón del predio se encuentra un anfiteatro o teatrino, donde durante las temporadas de verano e invierno se realizan espectáculos de circo, títeres y otras propuestas artísticas. Los baños están ubicados detrás del teatrino y los bebederos se encuentran distribuidos en distintos puntos del parque, facilitando el acceso para todos los visitantes.
Cómo llegar al Parque de los Niños
Alrededor del parque, los visitantes pueden disfrutar de iniciativas privadas como stands de “candy bar”, scalextric, cabinas de fotos, calesitas, autos eléctricos de alquiler y simuladores, entre otros. El espacio, de acceso libre y gratuito, permanece abierto en verano todos los días de 10 a 24 horas.