Qué hacer en Mendoza con niños: ideas y actividades familiares

La provincia de Mendoza no solo deslumbra con sus increíbles paisajes, sino que también ofrece opciones para toda la familia, especialmente para los más pequeños. En esta nota te presentamos el Parque de los Niños , ubicado en el departamento de San Rafael .

Según información compartida por personal autorizado, el Parque de los Niños de San Rafael se encuentra en el corazón del Parque Yrigoyen , junto a la Plaza Francia. Es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad , tanto para los sanrafaelinos como para los visitantes.

Relax exclusivo en la montaña Hotel & Spa Termas de Cacheuta: el refugio de lujo a 40 minutos de la Ciudad para desconectarse de todo

Opciones increíbles Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia

El parque cuenta con más de 60 juegos infantiles , que incluyen desde columpios, toboganes y pasamanos tradicionales, hasta estructuras de aventura como trepadoras, palestras, puentes y cubos. También dispone de juegos adaptados para personas con discapacidad .

Parque de los Niños en San Rafael: diversión para los más pequeños

En el corazón del predio se encuentra un anfiteatro o teatrino , donde durante las temporadas de verano e invierno se realizan espectáculos de circo, títeres y otras propuestas artísticas. Los baños están ubicados detrás del teatrino y los bebederos se encuentran distribuidos en distintos puntos del parque, facilitando el acceso para todos los visitantes.

Planes con niños en Mendoza: conocé el Parque de los Niños

Parque de los Niños (2) Guía del Parque de los Niños en San Rafael para familias con niños

Cómo llegar al Parque de los Niños

Embed

Alrededor del parque, los visitantes pueden disfrutar de iniciativas privadas como stands de “candy bar”, scalextric, cabinas de fotos, calesitas, autos eléctricos de alquiler y simuladores, entre otros. El espacio, de acceso libre y gratuito, permanece abierto en verano todos los días de 10 a 24 horas.

Parque de los Niños (3) Qué hacer con niños en San Rafael: descubri el Parque de los Niños

En conclusión, el Parque de los Niños se consolida como un espacio de encuentro y recreación en San Rafael, combinando diversión, entretenimiento y cultura en un entorno accesible y pensado para toda la familia. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.