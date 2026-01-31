Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ATENCIÓN | Desde la Coordinación del Paso Pehuenche indicaron que, a partir de las 13.00 horas de este sábado, se permitirá el tránsito para todo tipo de vehículos a Chile. El horario de salida de Argentina será hasta las 19.00 horas, como ocurre habitualmente. Más noticias en sitioandino.com #PasoPehuenche #Chile #habilitado"
Ruta Nacional 145, transitable con precaución entre la Localidad de Las Loicas y el Límite Internacional, por calzada en reparación, máquinas trabajando y sectores con sedimento seco sobre la traza vial.