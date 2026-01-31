31 de enero de 2026
Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia el vecino país de Chile.

Cierran Paso Pehuenche.

Cierran Paso Pehuenche.

Comunicado Oficial del Paso Pehuenche

Se comunica a los usuarios del Paso Internacional, que se encuentra Habilitado, a partir de las 13:00 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Encuentro Paso Pehuenche, en el límite entre Argentina y Chile (Gentileza).  
Una semana más

Se posterga el Encuentro Binacional del Paso Pehuenche por alerta climática
Paso Pehuenche cerrado este sábado 31 de enero de 2026.
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 31 de enero
Horarios:

Ruta Nacional 145, transitable con precaución entre la Localidad de Las Loicas y el Límite Internacional, por calzada en reparación, máquinas trabajando y sectores con sedimento seco sobre la traza vial.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

