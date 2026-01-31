31 de enero de 2026
Se pronostican más lluvias

El temporal en Malargüe dejó algunas rutas provinciales y el Paso Pehuenche intransitables

El mal tiempo provocó en rutas internas de Malargüe. Vialidad trabaja en despejes mientras rige alerta amarilla por tormentas fuertes.

Acceso norte a Malargüe en estos momentos (Foto Matías Ibarra).

 Por Claudio Altamirano

Una serie de aludes de piedras y barro, sumados a intensas precipitaciones, dejaron en las últimas horas varias rutas intransitables en el departamento de Malargüe. Está suspendido el tránsito en algunos caminos turísticos y de montaña, mientras rige una alerta amarilla por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones climáticas adversas generaron serias complicaciones en la red vial del sur mendocino. Una de las vías más afectadas es la Ruta Provincial 222, que conduce a Las Leñas, donde se registraron aludes que obligaron a interrumpir completamente la circulación para todo tipo de vehículos.

Otras rutas intransitables en Malargüe

En tanto, también existen algunos tramos de la Ruta Provincial 186, que conecta Malargüe con Llancanelo y Agua Escondida, debido a la presencia de barro y material de arrastre sobre la calzada, lo que representa un alto riesgo para los conductores.

Desde el Gobierno de Mendoza informaron además que permanece suspendido el tránsito en la Ruta Provincial 226 hacia el Paso Planchón-Vergara, al igual que en las rutas provinciales 181 y 183 que conducen a la zona de La Payunia. La medida alcanza también a los circuitos turísticos a las Cavernas de las Brujas y al Parque de Huellas de Dinosaurios, que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Paso Pehuenche sigue cerrado

Paso Pehuenche continúa intransitable. La Ruta Nacional 145 presenta cortes entre la localidad de Las Loicas y el Límite Internacional, a raíz de aludes de piedras y barro. Personal de la Dirección Nacional de Vialidad trabaja intensamente en el despeje de la calzada, y las autoridades evaluarán las condiciones de transitabilidad este sábado a las 13:00 horas.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes durante la tarde, con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En alta montaña se pronostican nuevas precipitaciones, por lo que las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución y evitar traslados innecesarios.

