29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 29 de enero

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 29 de enero.

Conocé cómo se encuentra hoy, jueves 29 de enero, el paso El Pehuenche.

Conocé cómo se encuentra hoy, jueves 29 de enero, el paso El Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este jueves 29 de enero de 9 a 18, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 28 de enero
El Paso Pehuenche está ubicado en el Paraje de Las Loicas, en Malargüe.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 27 de enero

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 26 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 25 de enero

Malargüe será paso clave de la caravana internacional de mujeres moteras

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 24 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 23 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 22 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 21 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 20 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

Las Más Leídas

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Trágico incendio en Tunuyán.
tragedia

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió