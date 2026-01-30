La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

La fuerte tormenta que azotó por más de una hora todo el territorio provincial, dejó serias consecuencias en varios destinos geográficos de la región. Uno de esos puntos, siempre conflictivos en situaciones de esta naturaleza, es la zona del piedemonte mendocino y el shopping Palmares Mall que se encuentra ubicado en el departamento de Godoy Cruz sufrió un ingreso de agua abundante en su interior, obligando tanto a los trabajadores del lugar como a los visitantes ocasionales a buscar o bien un resguardo o a colaborar con el desagote de los locales comerciales o pasillo aledaños.