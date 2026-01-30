30 de enero de 2026
Sitio Andino
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Tras más de una hora de lluvia, varios sectores del piedemonte mendocino y el shopping Palmares Mall sufrieron anegamientos.

Por Sitio Andino Departamentales

La fuerte tormenta que azotó por más de una hora todo el territorio provincial, dejó serias consecuencias en varios destinos geográficos de la región. Uno de esos puntos, siempre conflictivos en situaciones de esta naturaleza, es la zona del piedemonte mendocino y el shopping Palmares Mall que se encuentra ubicado en el departamento de Godoy Cruz sufrió un ingreso de agua abundante en su interior, obligando tanto a los trabajadores del lugar como a los visitantes ocasionales a buscar o bien un resguardo o a colaborar con el desagote de los locales comerciales o pasillo aledaños.

Como se había pronosticado desde la tarde de ayer jueves con el anuncio de Contingencias Climáticas respecto a las incidencias que podrían hacerse efectivas en el transcurrir de este día viernes los departamentos de la provincia, comenzaron a emitir diferentes reportes sobre las consecuencias que dejó el paso de este fenómeno natural, que ha mucho mendocinos sorprendió durante sus tareas habituales.

