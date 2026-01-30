El temporal complica el servicio de agua en el Gran Mendoza y piden uso responsable

En medio d e l fuerte temporal que afecta al Gran Mendoza , desde Aguas Mendocinas informaron que, en las zonas Área Metropolitana y al Piedemonte, se registraron crecientes que impactaron en el ingreso de agua a los establecimientos potabilizadores , lo que derivó en un corte momentáneo del servicio . Además continúan fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y 2.

Por medio de un comunicado precisaron que además "los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores .

Suministro esencial San Rafael mejora el servicio de agua en Palermo Chico

Trabajo conjunto El Municipio de San Rafael impulsa mejoras en el sistema de agua en Real del Padre

"Desde la empresa se continuará informando sobre la evolución del servicio conforme a se normalice", indicaron. Además, solicitaron a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas y facilitar una rápida recuperación del sistema una vez superado el inconveniente.

La Favorita y Flores

Luján de Cuyo

Sol y Sierra y Urbano Las Sierras

Godoy Cruz

De 4 de Julio y Los Barrancos

De Soler a Martin Fierro y de J.D. Perón a el Corredor del Oeste.

Guaymallén

De Higueritas a Antonelli y de Godoy Cruz a Ropolo.

De San Francisco del Monte a Elpidio González y de Curupayti hasta Tapón Moyano.

image

Recomendaciones para un uso responsable