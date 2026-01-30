30 de enero de 2026
El temporal complica el servicio de agua en el Gran Mendoza y piden uso responsable

Las intensas lluvias generaron crecientes que afectaron el ingreso de agua a los establecimientos potabilizadores y provocaron cortes momentáneos del servicio en zonas del Gran Mendoza.

En medio del fuerte temporal que afecta al Gran Mendoza, desde Aguas Mendocinas informaron que, en las zonas Área Metropolitana y al Piedemonte, se registraron crecientes que impactaron en el ingreso de agua a los establecimientos potabilizadores, lo que derivó en un corte momentáneo del servicio. Además continúan fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y 2.

Por medio de un comunicado precisaron que además "los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores.

"Desde la empresa se continuará informando sobre la evolución del servicio conforme a se normalice", indicaron. Además, solicitaron a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas y facilitar una rápida recuperación del sistema una vez superado el inconveniente.

Cortes de Agua

Ciudad

La Favorita y Flores

Luján de Cuyo

Sol y Sierra y Urbano Las Sierras

Godoy Cruz

De 4 de Julio y Los Barrancos

De Soler a Martin Fierro y de J.D. Perón a el Corredor del Oeste.

Guaymallén

De Higueritas a Antonelli y de Godoy Cruz a Ropolo.

De San Francisco del Monte a Elpidio González y de Curupayti hasta Tapón Moyano.

image

Recomendaciones para un uso responsable

image

