Tunuyán avanza con un plan de reparación de calles tras obras de agua y cloacas

El Municipio de Tunuyán avanza con un plan de mejoramiento urbano destinado a reparar las roturas que se generan en las calles luego de trabajos vinculados a redes de agua y cloacas .

Las tareas se desarrollan en distintos barrios y sectores del centro de la ciudad , con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a vecinos como a conductores.

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Durante esta semana, los equipos municipales realizaron intervenciones en el barrio Scaravelli y en distintos puntos del radio céntrico.

Según informaron desde el municipio, las obras continuarán la próxima semana en el loteo Fénca y en el barrio San Vicente , donde se prevé avanzar con nuevas reparaciones en la calzada.

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Un programa que se desarrolla de manera progresiva en Tunuyán

Este plan se implementa de manera progresiva, atendiendo las necesidades específicas de cada sector y priorizando las zonas donde se registran mayores inconvenientes para la circulación.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es garantizar el mantenimiento de las calles, optimizar la infraestructura urbana y dar respuesta a los reclamos de la comunidad.