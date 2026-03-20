20 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán avanza con un plan de reparación de calles tras obras de agua y cloacas

El municipio de Tunuyán busca mejorar la circulación y responder a reclamos vecinales por roturas en la calzada.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán avanza con un plan de mejoramiento urbano destinado a reparar las roturas que se generan en las calles luego de trabajos vinculados a redes de agua y cloacas.

Las tareas se desarrollan en distintos barrios y sectores del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a vecinos como a conductores.

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Trabajos en barrios y zonas céntricas de Tunuyán

Durante esta semana, los equipos municipales realizaron intervenciones en el barrio Scaravelli y en distintos puntos del radio céntrico.

Según informaron desde el municipio, las obras continuarán la próxima semana en el loteo Fénca y en el barrio San Vicente, donde se prevé avanzar con nuevas reparaciones en la calzada.

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Un programa que se desarrolla de manera progresiva en Tunuyán

Este plan se implementa de manera progresiva, atendiendo las necesidades específicas de cada sector y priorizando las zonas donde se registran mayores inconvenientes para la circulación.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es garantizar el mantenimiento de las calles, optimizar la infraestructura urbana y dar respuesta a los reclamos de la comunidad.

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