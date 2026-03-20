Tunuyán avanza con un plan de reparación de calles tras obras de agua y cloacas

El Municipio de Tunuyán avanza con un plan de mejoramiento urbano destinado a reparar las roturas que se generan en las calles luego de trabajos vinculados a redes de agua y cloacas.
El municipio de Tunuyán busca mejorar la circulación y responder a reclamos vecinales por roturas en la calzada.
El Municipio de Tunuyán avanza con un plan de mejoramiento urbano destinado a reparar las roturas que se generan en las calles luego de trabajos vinculados a redes de agua y cloacas.
Las tareas se desarrollan en distintos barrios y sectores del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a vecinos como a conductores.
Durante esta semana, los equipos municipales realizaron intervenciones en el barrio Scaravelli y en distintos puntos del radio céntrico.
Según informaron desde el municipio, las obras continuarán la próxima semana en el loteo Fénca y en el barrio San Vicente, donde se prevé avanzar con nuevas reparaciones en la calzada.
Este plan se implementa de manera progresiva, atendiendo las necesidades específicas de cada sector y priorizando las zonas donde se registran mayores inconvenientes para la circulación.
Desde el municipio indicaron que el objetivo es garantizar el mantenimiento de las calles, optimizar la infraestructura urbana y dar respuesta a los reclamos de la comunidad.