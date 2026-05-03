3 de mayo de 2026
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Argentina

Argentina recordó a las víctimas del ARA General Belgrano

El 2 de mayo se recordó en la Argentina a los 323 tripulantes fallecidos en la Guerra de Malvinas.

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El ataque al ARA General Belgrano constituye la mayor tragedia naval en la historia de la Armada Argentina y permanece como uno de los episodios más recordados del conflicto en el Atlántico Sur.

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Tunuyán y el testimonio de un sobreviviente

A 44 años del hecho, uno de los sobrevivientes, el tunuyanino Roberto Romero, compartió su testimonio con Noticiero Andino, recordando lo vivido durante el ataque y el posterior hundimiento.

Su relato aporta una mirada directa sobre lo ocurrido aquel 2 de mayo de 1982, en una jornada que marcó a generaciones y dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país.

Embed - Hundimiento del Ara Gral. Belgrano: la historia de Roberto Romero, sobreviviente tunuyanino

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