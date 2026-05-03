Argentina recordó a las víctimas del ARA General Belgrano

Por Sitio Andino Departamentales
Cada 2 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano, instituido por el Decreto 745/98 en homenaje a los 323 tripulantes que murieron tras el hundimiento del buque en 1982, durante la Guerra de Las Malvinas.
El ataque al ARA General Belgrano constituye la mayor tragedia naval en la historia de la Armada Argentina y permanece como uno de los episodios más recordados del conflicto en el Atlántico Sur.
Tunuyán y el testimonio de un sobreviviente
A 44 años del hecho, uno de los sobrevivientes, el tunuyanino Roberto Romero, compartió su testimonio con Noticiero Andino, recordando lo vivido durante el ataque y el posterior hundimiento.
Su relato aporta una mirada directa sobre lo ocurrido aquel 2 de mayo de 1982, en una jornada que marcó a generaciones y dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país.
Embed - Hundimiento del Ara Gral. Belgrano: la historia de Roberto Romero, sobreviviente tunuyanino