Argentina recordó a las víctimas del ARA General Belgrano

El ataque al ARA General Belgrano constituye la mayor tragedia naval en la historia de la Armada Argentina y permanece como uno de los episodios más recordados del conflicto en el Atlántico Sur.

image Tunuyán y el testimonio de un sobreviviente A 44 años del hecho, uno de los sobrevivientes, el tunuyanino Roberto Romero, compartió su testimonio con Noticiero Andino, recordando lo vivido durante el ataque y el posterior hundimiento.

Su relato aporta una mirada directa sobre lo ocurrido aquel 2 de mayo de 1982, en una jornada que marcó a generaciones y dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país.

Embed - Hundimiento del Ara Gral. Belgrano: la historia de Roberto Romero, sobreviviente tunuyanino