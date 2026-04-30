Torneo Vendimia 2026 de Sóftbol: fixture completo, equipos y el gran duelo por el Challenger

Mendoza se prepara para un fin de semana cargado de acción. El Torneo Vendimia 2026 de Sóftbol reunirá a equipos de primer nivel del 1 al 3 de mayo, en una edición que promete intensidad, rivalidades fuertes y la pelea por un trofeo que ya es historia dentro del deporte cuyano.
En ese escenario, todas las miradas apuntan a Patronato, que con tres conquistas en los últimos cinco años está a solo un título de quedarse definitivamente con el trofeo. Pero no será sencillo: el resto llega con hambre y con la intención de cortar esa hegemonía.
Los equipos que van por la gloria
Cinco equipos animarán el torneo:
Patronato (Paraná), el gran candidato
Capital Sóftbol, representante local
UNCuyo, otro de los fuertes mendocinos
Universidad de Río Cuarto
Caciques de Chile, el toque internacional
Un combo que garantiza partidos parejos, intensidad y nivel competitivo alto.