30 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Sóftbol

Torneo Vendimia 2026 de Sóftbol: fixture completo, equipos y el gran duelo por el Challenger

Del 1 al 3 de mayo se juega el Vendimia de Sóftbol con equipos de Argentina y Chile. Mirá todas las novedades.

El Vendimia 2026 de Sóftbol reunirá a los mejores equipos en un torneo de alto nivel.

El Vendimia 2026 de Sóftbol reunirá a los mejores equipos en un torneo de alto nivel.

 Por Sebastián Colucci

Mendoza se prepara para un fin de semana cargado de acción. El Torneo Vendimia 2026 de Sóftbol reunirá a equipos de primer nivel del 1 al 3 de mayo, en una edición que promete intensidad, rivalidades fuertes y la pelea por un trofeo que ya es historia dentro del deporte cuyano.

En ese escenario, todas las miradas apuntan a Patronato, que con tres conquistas en los últimos cinco años está a solo un título de quedarse definitivamente con el trofeo. Pero no será sencillo: el resto llega con hambre y con la intención de cortar esa hegemonía.

Los equipos que van por la gloria

  • Cinco equipos animarán el torneo:
  • Patronato (Paraná), el gran candidato
  • Capital Sóftbol, representante local
  • UNCuyo, otro de los fuertes mendocinos
  • Universidad de Río Cuarto
  • Caciques de Chile, el toque internacional

Un combo que garantiza partidos parejos, intensidad y nivel competitivo alto.

El formato y un fixture cargado

El torneo tendrá formato round robin durante viernes y sábado, con múltiples partidos por jornada, y definiciones el domingo.

Viernes 1 de mayo

  • 12:00 | UNCuyo vs Universidad de Río Cuarto
  • 14:00 | Capital vs Patronato
  • 16:00 | Patronato vs Caciques

Sábado 2 de mayo

  • 09:00 | Universidad de Río Cuarto vs Caciques
  • 09:00 | UNCuyo vs Capital
  • 11:30 | Capital vs Caciques
  • 13:00 | Patronato vs UNCuyo
  • 14:00 | Capital vs Universidad de Río Cuarto
  • 16:00 | Caciques vs UNCuyo
  • 16:30 | Universidad de Río Cuarto vs Patronato

Domingo 3 de mayo – Playoffs

  • 08:30 | 3° vs 4°
  • 10:30 | 2° vs ganador (3° vs 4°)
  • 12:30 | Final

Todos los encuentros se jugarán entre el Estadio FMSB y el campo de UNCuyo, con partidos de alto ritmo y definición directa.

Un torneo que ya es tradición

El Vendimia no es un torneo más. Es parte de la identidad del sóftbol mendocino y ha tenido campeones históricos como Banco Mendoza, Capital y UNCuyo, antes de la era Challenger.

Hoy, con equipos de distintos puntos del país y presencia internacional, el evento sigue creciendo y consolidándose como uno de los más importantes de la región.

Preguntas sobre el Sóftbol local

¿Cuándo se juega el Torneo Vendimia 2026?

Del 1 al 3 de mayo.

¿Dónde se disputa?

En el Estadio FMSB y UNCuyo.

¿Qué equipos participan?

Patronato, Capital, UNCuyo, Río Cuarto y Caciques.

¿Qué es el Trofeo Challenger?

Una copa que queda en propiedad con 3 títulos seguidos o 5 alternados.

¿Cuándo es la final?

El domingo 3 de mayo a las 12:30.

