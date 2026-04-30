30 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra va por un triunfo clave ante La Guaira en la Libertadores: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra los venezolanos por una nueva fecha de la Copa Libertares. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra busca los tres puntos (Foto: Cuna de los Grandes).

La Lepra busca los tres puntos (Foto: Cuna de los Grandes).

 Por Sebastián Colucci

Con el envión anímico por las nubes y un presente que ya es histórico, el Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a jugar por Copa Libertadores. Este jueves, desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, recibirá a Deportivo La Guaira por la tercera fecha del Grupo C, con la misión de sostener el liderazgo y acercarse a los octavos de final.

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Ese triunfo no solo tuvo impacto por el resultado, sino también por el contexto: aseguró el primer puesto de su zona en el Torneo Apertura, confirmó su liderazgo en la tabla anual y consolidó a un equipo que hoy se muestra firme en todos los frentes.

En la Copa Libertadores, el panorama es igual de positivo. Independiente suma 6 puntos en dos partidos, con un arranque ideal que incluye una victoria histórica en el Maracaná, lo que lo posiciona como líder del Grupo C.

Berti no toca lo que funciona en la Lepra

El entrenador Alfredo Berti seguirá fiel a su idea y no realizará grandes modificaciones. Con la intención de encaminar la clasificación, pondrá el equipo de gala, repitiendo la base que viene de golear en el clásico.

En el arco estará Nicolás Bolcato, mientras que la defensa se conformará con Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez.

En la mitad de la cancha, Tomás Bottari será el eje, acompañado por José Florentín y Matías Fernández, dos nombres que levantaron mucho su nivel y le dieron dinámica al equipo.

En ofensiva, el tridente ya sale de memoria: Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa, piezas clave en un ataque que viene siendo determinante.

Un rival que también llega invicto

Del otro lado estará Deportivo La Guaira, un equipo que atraviesa un gran presente y que no será un rival sencillo.

En el torneo venezolano, el conjunto dirigido por Héctor Bidoglio se mantiene invicto tras 13 fechas, con siete triunfos y seis empates, liderando la competencia.

En la Copa Libertadores también llega sin derrotas: suma dos empates, 0-0 ante Fluminense como local y 1-1 frente a Bolívar como visitante.

Además, cuenta con presencia argentina en su plantel, con Guillermo Ortiz, Franco Cáceres y Alexis Rodríguez, lo que le aporta experiencia y conocimiento del fútbol sudamericano.

Hora y cómo verlo

El encuentro se disputará este jueves a las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas.

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Una noche clave para dar otro paso

Para Independiente Rivadavia, el partido tiene un valor especial. Ganando, puede empezar a perfilar su clasificación a los octavos de final, en una Copa donde viene dando pasos firmes.

El equipo de Berti no solo gana: convierte, domina y transmite seguridad, y ahora buscará trasladar ese momento al plano internacional, ante su gente y en un escenario que promete acompañar.

Preguntas clave sobre la Lepra

¿A qué hora juega Independiente Rivadavia?

A las 19:00.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio Malvinas Argentinas.

¿Cómo llega la Lepra?

Como líder del grupo, con puntaje ideal y tras golear en el clásico.

¿Cómo llega La Guaira?

Invicto en su liga y en la Copa Libertadores.

¿Quiénes son las figuras de Independiente?

Villa, Arce y Sartori en ataque, con un mediocampo sólido.

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