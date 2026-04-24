24 de abril de 2026
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Liga Profesional de Fútbol Argentino

El equipo mendocino que se metió entre los grandes y sueña con ganar el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 ya tiene siete equipos clasificados y un equipo mendocino sorprendió a todos al meterse entre los grandes y soñar con el título.

El equipo mendocino que se metió entre los grandes y sueña con ganar el Torneo Apertura 2026
El equipo mendocino que se metió entre los grandes y sueña con ganar el Torneo Apertura 2026
Por Sitio Andino Deportes

El Torneo Apertura 2026 ya tiene a sus primeros siete equipos clasificados a la fase eliminatoria, y uno de Mendoza dio la sorpresa: rompió todos los pronósticos, se metió entre los grandes del fútbol argentino y mantiene intacta su ilusión. A continuación, los detalles.

La revelación mendocina que pelea entre los mejores del Torneo Apertura 2026

La información oficial confirma que ya son siete los equipos que aseguraron su clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura 2026. Entre ellos aparecen potencias como Boca Juniors, River Plate, pero también una gran sorpresa con tinte mendocino.

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Se trata de Independiente Rivadavia, el equipo mendocino que no solo logró clasificarse, sino que se metió de lleno entre los grandes del fútbol argentino y hoy sueña con quedarse con el título. Su presente lo posiciona como uno de los protagonistas inesperados del certamen.

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia sueña con ganar el Torneo Apertura 2026

Independiente Rivadavia sueña con ganar el Torneo Apertura 2026

El conjunto dirigido por Alfredo Berti lidera la Zona B con una campaña sólida y consistente, sostenida en resultados clave y una regularidad que lo mantuvo en lo más alto durante gran parte del campeonato.

Con la clasificación asegurada, el objetivo ahora es claro: terminar en los primeros puestos para definir de local en los cruces y potenciar sus chances. Con confianza, resultados y ambición, Independiente Rivadavia dejó de ser sorpresa y se ilusiona con ganar el Torneo Apertura.

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