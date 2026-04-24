El equipo mendocino que se metió entre los grandes y sueña con ganar el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 ya tiene a sus primeros siete equipos clasificados a la fase eliminatoria, y uno de Mendoza dio la sorpresa : rompió todos los pronósticos, se metió entre los grandes del fútbol argentino y mantiene intacta su ilusión. A continuación, los detalles.

La información oficial confirma que ya son siete los equipos que aseguraron su clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura 2026 . Entre ellos aparecen potencias como Boca Juniors , River Plate , pero también una gran sorpresa con tinte mendocino.

Los 11 de la Lepra y el Lobo para el clásico mendocino

Boca se lució con una goleada ante Defensa y Justicia y ya está clasificado

Se trata de Independiente Rivadavia , el equipo mendocino que no solo logró clasificarse, sino que se metió de lleno entre los grandes del fútbol argentino y hoy sueña con quedarse con el título . Su presente lo posiciona como uno de los protagonistas inesperados del certamen.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti lidera la Zona B con una campaña sólida y consistente, sostenida en resultados clave y una regularidad que lo mantuvo en lo más alto durante gran parte del campeonato.

Con la clasificación asegurada, el objetivo ahora es claro: terminar en los primeros puestos para definir de local en los cruces y potenciar sus chances. Con confianza, resultados y ambición, Independiente Rivadavia dejó de ser sorpresa y se ilusiona con ganar el Torneo Apertura.

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