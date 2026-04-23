23 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia vs Gimnasia: estos son los once titulares para el clásico en el Gargantini

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Mensana por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra recibe al Blanquinegro.

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 Por Sebastián Colucci

El clásico mendocino ya se juega. El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen prácticamente definidos sus equipos titulares para el duelo de este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini, por la fecha 16 del Torneo Apertura, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

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Probable formación de Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.

La Lepra llega con confianza y buscará hacerse fuerte en el Gargantini para seguir arriba en la tabla.

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Gimnasia, con lo mejor para dar el golpe

Del otro lado, Darío Franco también tendría el equipo prácticamente confirmado. Gimnasia llega en levantada y con la necesidad de sumar, en un tramo del campeonato donde cada punto es clave.

Probable formación de Gimnasia y Esgrima: Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.

El Lobo intentará aprovechar su buen momento reciente y sorprender en el Parque.

Un clásico que puede marcar el rumbo

Independiente quiere sostener la cima y llegar mejor posicionado a los playoffs. Gimnasia necesita sumar para seguir en la pelea y acomodarse en la tabla.

Con dos equipos que llegan con objetivos claros, el clásico mendocino aparece en el momento justo del torneo, en una fecha donde todo empieza a definirse.

Datos del partido

  • Día: domingo 26 de abril
  • Hora: 15:00
  • Estadio: Bautista Gargantini
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

Preguntas clave sobre el clásico entre la Lepra y el Lobo

¿Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs Gimnasia?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde se juega el clásico mendocino?

En el estadio Bautista Gargantini.

¿Quién dirige el partido?

Yael Falcón Pérez.

¿Cómo forma Independiente Rivadavia?

Con Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.

¿Cómo forma Gimnasia y Esgrima?

Con Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.

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