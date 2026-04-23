Independiente Rivadavia vs Gimnasia: estos son los once titulares para el clásico en el Gargantini

El clásico mendocino ya se juega. El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen prácticamente definidos sus equipos titulares para el duelo de este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini, por la fecha 16 del Torneo Apertura , con arbitraje de Yael Falcón Pérez .

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El equipo de Alfredo Berti no tendría grandes sorpresas. Independiente Rivadavia, ya clasificado a los playoffs y líder de su zona , apostará a su base para intentar ratificar su gran momento ante su gente.

La Lepra llega con confianza y buscará hacerse fuerte en el Gargantini para seguir arriba en la tabla.

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Gimnasia, con lo mejor para dar el golpe

Del otro lado, Darío Franco también tendría el equipo prácticamente confirmado. Gimnasia llega en levantada y con la necesidad de sumar, en un tramo del campeonato donde cada punto es clave.

Probable formación de Gimnasia y Esgrima: Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.

El Lobo intentará aprovechar su buen momento reciente y sorprender en el Parque.

Un clásico que puede marcar el rumbo

Independiente quiere sostener la cima y llegar mejor posicionado a los playoffs. Gimnasia necesita sumar para seguir en la pelea y acomodarse en la tabla.

Con dos equipos que llegan con objetivos claros, el clásico mendocino aparece en el momento justo del torneo, en una fecha donde todo empieza a definirse.

Datos del partido

Día: domingo 26 de abril

domingo 26 de abril Hora: 15:00

15:00 Estadio: Bautista Gargantini

Bautista Gargantini Árbitro: Yael Falcón Pérez

Preguntas clave sobre el clásico entre la Lepra y el Lobo

¿Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs Gimnasia?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde se juega el clásico mendocino?

En el estadio Bautista Gargantini.

¿Quién dirige el partido?

Yael Falcón Pérez.

¿Cómo forma Independiente Rivadavia?

Con Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.

¿Cómo forma Gimnasia y Esgrima?

Con Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.