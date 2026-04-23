Independiente Rivadavia vs Gimnasia: estos son los once titulares para el clásico en el Gargantini

Por Sebastián Colucci 23 de abril de 2026 - 08:40
El clásico mendocino ya se juega. El
para el duelo de este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini, por la fecha 16 del Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen prácticamente definidos sus equipos titulares Torneo Apertura, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.
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La Lepra, con su base para sostener la cima
El equipo de Alfredo Berti no tendría grandes sorpresas.
apostará a su base para intentar ratificar su gran momento ante su gente. Independiente Rivadavia, ya clasificado a los playoffs y líder de su zona,
Probable formación de Independiente Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.
La Lepra llega con confianza y buscará
hacerse fuerte en el Gargantini para seguir arriba en la tabla.
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Gimnasia, con lo mejor para dar el golpe
Del otro lado, Darío Franco también tendría el equipo prácticamente confirmado.
en un tramo del campeonato donde cada punto es clave. Gimnasia llega en levantada y con la necesidad de sumar,
Probable formación de Gimnasia y Esgrima: Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.
El Lobo intentará
aprovechar su buen momento reciente y sorprender en el Parque. Un clásico que puede marcar el rumbo
Independiente quiere
sostener la cima y llegar mejor posicionado a los playoffs. Gimnasia necesita sumar para seguir en la pelea y acomodarse en la tabla.
Con dos equipos que llegan con objetivos claros,
el clásico mendocino aparece en el momento justo del torneo, en una fecha donde todo empieza a definirse.
Datos del partido Día: domingo 26 de abril Hora: 15:00 Estadio: Bautista Gargantini Árbitro: Yael Falcón Pérez Preguntas clave sobre el clásico entre la Lepra y el Lobo ¿Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs Gimnasia?
El domingo 26 de abril a las 15.
¿Dónde se juega el clásico mendocino?
En el estadio Bautista Gargantini.
¿Quién dirige el partido?
Yael Falcón Pérez.
¿Cómo forma Independiente Rivadavia?
Con Bolcato; Bonifacio, Costa, Studer, Gómez; Bottari, Florentín, M. Fernández; Villa, Arce y Sartori.
¿Cómo forma Gimnasia y Esgrima?
Con Rigamonti; Cortez, Mondino, Muñoz, Saavedra; Antonini, Andrada, E. Fernández; Lencioni, Modica y Sabatini.