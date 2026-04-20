La Lepra visita a Banfield con la meta de escaparse aún más en la punta del Apertura: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a salir a la cancha en un momento inmejorable. Tras el golpe histórico en el Maracaná , la Lepra visita a Banfield con un objetivo claro: defender la punta del Torneo Apertura y estirar una racha que ilusiona a todos.

El encuentro se disputará este lunes desde las 17.15 , con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión por ESPN Premium .

La Lepra logró lo que ningún equipo de Cuyo pudo: mirá de qué se trata

Independiente Rivadavia logró en el Maracaná algo histórico que muy pocos argentinos pudieron hacer

Será un partido clave por la fecha 15 , en un tramo donde cada punto empieza a pesar pensando en los playoffs.

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un presente soñado. Independiente Rivadavia es líder del Grupo B, lidera la tabla anual y ya está clasificado a los octavos de final . Además, arrastra seis victorias consecutivas entre torneo local y Copa Libertadores, lo que refleja un equipo sólido, confiado y con identidad clara .

El último golpe fue nada menos que en Brasil, donde venció a Fluminense en el Maracaná, en una de las victorias más importantes de su historia. La Lepra está encendida y no quiere frenar. El gran interrogante pasa por la formación. Luego del desgaste físico en Río de Janeiro, Berti deberá decidir si mantiene la base o mete mano en el equipo.

La idea es clara: no resignar protagonismo, pero también administrar cargas pensando en lo que viene. Una probable formación sería: Bolcato; Bonifacio, Villalba o Costa, Studer, Gómez; Florentín, Bucca; Sartori, Arce y Villa.

Banfield, un rival que obliga a no relajarse

Del otro lado estará Banfield, un equipo que siempre se hace fuerte en su cancha y que buscará cortar la racha de la Lepra. Para Independiente Rivadavia será una prueba importante: confirmar su presente también en el torneo local tras el desgaste internacional.

El conjunto del Sur de Buenos Aires viene de caer en el clásico con Lanús y necesita empezar a sumar de a tres para no complicarse en las tablas de abajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2045527251958083891&partner=&hide_thread=false PRÓXIMO PARTIDO



Banfield vs. Independiente Rivadavia

Lunes 20 de Abril

17:15 hs

Estadio Florencio Sola

Liga Profesional – Fecha 15#ElMásGrandeDeCuyo #TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/nOL8DoFpYt — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 18, 2026

Antes del clásico, un paso clave

El partido tiene un condimento extra: llega en la previa del clásico mendocino ante Gimnasia y Esgrima.

Por eso, sumar hoy no solo significa sostener la punta, sino también llegar fortalecido a un duelo que marcará mucho en la temporada.

Preguntas clave sobre la Lepra

A qué hora juega Independiente Rivadavia hoy

Juega a las 17.15 ante Banfield

Cómo llega la Lepra al partido

Llega líder del grupo, de la tabla anual y con seis victorias consecutivas

Qué viene después para Independiente Rivadavia

El clásico mendocino ante Gimnasia y Esgrima

Dónde se puede ver el partido de la Lepra

Se transmite por ESPN Premium

La síntesis

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Los resultados

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