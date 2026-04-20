La Lepra visita a Banfield con la meta de escaparse aún más en la punta del Apertura: hora y dónde verlo

ElClub Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a salir a la cancha en un momento inmejorable. Tras el golpe histórico en el Maracaná, la Lepra visita a Banfield con un objetivo claro: defender la punta del Torneo Apertura y estirar una racha que ilusiona a todos.
El encuentro se disputará este lunes desde las 17.15, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión por ESPN Premium.
El último golpe fue nada menos que en Brasil, donde venció a Fluminense en el Maracaná, en una de las victorias más importantes de su historia. La Lepra está encendida y no quiere frenar. El gran interrogante pasa por la formación. Luego del desgaste físico en Río de Janeiro, Berti deberá decidir si mantiene la base o mete mano en el equipo.
La idea es clara: no resignar protagonismo, pero también administrar cargas pensando en lo que viene. Una probable formación sería: Bolcato; Bonifacio, Villalba o Costa, Studer, Gómez; Florentín, Bucca; Sartori, Arce y Villa.
Banfield, un rival que obliga a no relajarse
Del otro lado estará Banfield, un equipo que siempre se hace fuerte en su cancha y que buscará cortar la racha de la Lepra. Para Independiente Rivadavia será una prueba importante: confirmar su presente también en el torneo local tras el desgaste internacional.
El conjunto del Sur de Buenos Aires viene de caer en el clásico con Lanús y necesita empezar a sumar de a tres para no complicarse en las tablas de abajo.