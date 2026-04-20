20 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra visita a Banfield con la meta de escaparse aún más en la punta del Apertura: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Taladro por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra va con todo.

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El encuentro se disputará este lunes desde las 17.15, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión por ESPN Premium.

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Será un partido clave por la fecha 15, en un tramo donde cada punto empieza a pesar pensando en los playoffs.

El último golpe fue nada menos que en Brasil, donde venció a Fluminense en el Maracaná, en una de las victorias más importantes de su historia. La Lepra está encendida y no quiere frenar. El gran interrogante pasa por la formación. Luego del desgaste físico en Río de Janeiro, Berti deberá decidir si mantiene la base o mete mano en el equipo.

La idea es clara: no resignar protagonismo, pero también administrar cargas pensando en lo que viene. Una probable formación sería: Bolcato; Bonifacio, Villalba o Costa, Studer, Gómez; Florentín, Bucca; Sartori, Arce y Villa.

Banfield, un rival que obliga a no relajarse

Del otro lado estará Banfield, un equipo que siempre se hace fuerte en su cancha y que buscará cortar la racha de la Lepra. Para Independiente Rivadavia será una prueba importante: confirmar su presente también en el torneo local tras el desgaste internacional.

El conjunto del Sur de Buenos Aires viene de caer en el clásico con Lanús y necesita empezar a sumar de a tres para no complicarse en las tablas de abajo.

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Antes del clásico, un paso clave

El partido tiene un condimento extra: llega en la previa del clásico mendocino ante Gimnasia y Esgrima.

Por eso, sumar hoy no solo significa sostener la punta, sino también llegar fortalecido a un duelo que marcará mucho en la temporada.

Preguntas clave sobre la Lepra

A qué hora juega Independiente Rivadavia hoy

Juega a las 17.15 ante Banfield

Cómo llega la Lepra al partido

Llega líder del grupo, de la tabla anual y con seis victorias consecutivas

Qué viene después para Independiente Rivadavia

El clásico mendocino ante Gimnasia y Esgrima

Dónde se puede ver el partido de la Lepra

Se transmite por ESPN Premium

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