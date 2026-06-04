Adiós a José Sanfilippo: el histórico goleador del fútbol argentino falleció a los 91 años

En la mañana de este jueves, el fútbol argentino recibió una noticia que conmocionó a todos: murió José “Nene” Sanfilippo a los 91 años . Máximo goleador histórico de San Lorenzo y figura emblemática del deporte nacional, dejó un legado imborrable. A continuación, todos los detalles.

José “Nene” Sanfilippo fue una de las máximas leyendas de San Lorenzo y del fútbol argentino . Nacido y criado en el barrio de Flores, construyó una carrera marcada por la disciplina y una extraordinaria capacidad goleadora. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del club azulgrana al convertirse en su máximo anotador histórico, con 205 goles.

Durante los años dorados de su trayectoria fue uno de los delanteros más importantes del país . Entre 1958 y 1961 terminó como máximo goleador del campeonato argentino en cuatro temporadas consecutivas, un logro reservado para muy pocos.

Su campaña más brillante llegó en 1960, cuando convirtió 34 tantos en 40 partidos, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol sudamericano. Tras pasos por otros clubes de Argentina, Uruguay y Brasil, regresó a San Lorenzo para cerrar su carrera en la institución que amó toda su vida y con la que celebró el bicampeonato de 1972.

Su legado trascendió los colores del "cuervo". Integró la Selección Argentina campeona de la Copa América de 1957 y disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Ya retirado, mantuvo una fuerte presencia pública como comentarista deportivo, destacándose por su personalidad frontal y sus opiniones sin filtros.