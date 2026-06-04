4 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético San Lorenzo de Almagro

Adiós a José Sanfilippo: el histórico goleador del fútbol argentino falleció a los 91 años

Murió José “Nene” Sanfilippo a los 91 años, máximo goleador histórico de San Lorenzo y leyenda del fútbol argentino. Repasá su legado y trayectoria.

Adiós a José Sanfilippo: el histórico goleador del fútbol argentino falleció a los 91 años

Adiós a José Sanfilippo: el histórico goleador del fútbol argentino falleció a los 91 años

Por Sitio Andino Deportes

En la mañana de este jueves, el fútbol argentino recibió una noticia que conmocionó a todos: murió José “Nene” Sanfilippo a los 91 años. Máximo goleador histórico de San Lorenzo y figura emblemática del deporte nacional, dejó un legado imborrable. A continuación, todos los detalles.

La trayectoria de José “Nene” Sanfilippo, uno de los grandes goleadores del fútbol argentino

José “Nene” Sanfilippo fue una de las máximas leyendas de San Lorenzo y del fútbol argentino. Nacido y criado en el barrio de Flores, construyó una carrera marcada por la disciplina y una extraordinaria capacidad goleadora. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del club azulgrana al convertirse en su máximo anotador histórico, con 205 goles.

José “Nene” Sanfilippo (2)
Jos&eacute; &ldquo;Nene&rdquo; Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y del f&uacute;tbol argentino

José “Nene” Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y del fútbol argentino

Durante los años dorados de su trayectoria fue uno de los delanteros más importantes del país. Entre 1958 y 1961 terminó como máximo goleador del campeonato argentino en cuatro temporadas consecutivas, un logro reservado para muy pocos.

Su campaña más brillante llegó en 1960, cuando convirtió 34 tantos en 40 partidos, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol sudamericano. Tras pasos por otros clubes de Argentina, Uruguay y Brasil, regresó a San Lorenzo para cerrar su carrera en la institución que amó toda su vida y con la que celebró el bicampeonato de 1972.

Su legado trascendió los colores del "cuervo". Integró la Selección Argentina campeona de la Copa América de 1957 y disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Ya retirado, mantuvo una fuerte presencia pública como comentarista deportivo, destacándose por su personalidad frontal y sus opiniones sin filtros.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 78, dictadura y fiesta popular: la Argentina que salió a la calle entre euforia y miedo

Franco Colapinto va por otro batacazo en las calles más peligrosas de la F1

Brunson arruinó la fiesta de Wemby y los Knicks robaron la localía en la finales de la NBA

Los campeones empiezan a dejar atrás las lesiones y Scaloni recupera piezas clave para el debut ante Argelia.

Messi acelera y Scaloni empieza a sonreír

Cuenta regresiva para el Congreso Provincial de Fútbol que reunirá a Mendoza en Malargüe

Los arquitectos de la gloria: cómo tres entrenadores construyeron la historia mundialista argentina

El sur mendocino se prepara para un fin de semana a puro motocross

Lee además
La Selección argentina afrontará ante Honduras uno de sus últimos amistosos antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

¿Juega Messi? La formación de la Selección que da que hablar en la previa al Mundial 2026
Vladimir Petkovic celebró el triunfazo de Argelia en Róterdam, aunque remarcó que su equipo todavía debe mejorar antes del Mundial 2026. video

Ojo Argentina: Argelia metió un triunfazo ante Países Bajos y ahora quiere ir por más
LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto llega motivado al Gran Premio de Mónaco y buscará mantener su crecimiento en la Fórmula 1 con Alpine.

Franco Colapinto va por otro batacazo en las calles más peligrosas de la F1

Las Más Leídas

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Banco Nación lanzó un beneficio para jubilados y clientes: promoción en hogar y construcción

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. 

La prueba que podría cambiar la investigación por el crimen de Agostina Vega