Mundial 2026: Lionel Messi va por nuevos récords y puede agrandar aún más su leyenda

Lionel Messi se prepara para disputar el Mundial 2026 con una motivación extra. Además de intentar defender el título conseguido en Qatar, el capitán de la Selección de fútbol de Argentina tendrá la posibilidad de romper varios récords históricos y seguir ampliando un legado que ya lo ubica entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. A sus 39 años, el rosarino afrontará lo que probablemente sea la última Copa del Mundo de su carrera.

El capitán argentino alcanzará una marca inédita en la historia del fútbol internacional. Con su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, Messi llegará a seis participaciones mundialistas , una cifra que ningún jugador había alcanzado anteriormente en solitario.

El rosarino disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, torneo en el que logró levantar la ansiada Copa del Mundo. Si bien compartirá el registro con Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa , la cifra igualmente lo colocará en un escalón histórico reservado para muy pocos futbolistas.

Detrás quedarán leyendas como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal , todos con cinco participaciones mundialistas.

El récord goleador que Messi le quiere arrebatar a Miroslav Klose

El argentino también tendrá la posibilidad de transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Actualmente, el récord pertenece al alemán Miroslav Klose, quien acumuló 16 goles en Copas del Mundo.

Muy cerca aparecen el brasileño Ronaldo Nazario con 15 tantos y el alemán Gerd Müller con 14. Por detrás figura Messi, que suma 13 goles mundialistas, los mismos que el francés Just Fontaine.

La diferencia con Klose es de apenas tres conquistas, una cifra perfectamente alcanzable para un jugador que sigue siendo la principal referencia ofensiva de la Selección argentina. Además, existe otro condimento. Kylian Mbappé también acumula 13 goles y aparece como uno de los grandes competidores por ese registro histórico, aunque con muchos más años de carrera por delante.

La asistencia histórica de Pelé también está en la mira

Otro récord que aparece al alcance de Messi es el de máximo asistidor en la historia de los Mundiales. Actualmente, el líder de esa estadística es Pelé, quien acumuló diez asistencias en sus participaciones mundialistas.

Detrás aparece Messi con ocho pases gol, una cifra que lo mantiene muy cerca de la marca del astro brasileño. Con apenas dos asistencias más, el capitán argentino podría igualar el récord y con tres superarlo definitivamente, algo que parece totalmente posible considerando el protagonismo que suele tener en cada Copa del Mundo.

La capacidad de Messi para generar juego y asistir compañeros ha sido una constante a lo largo de toda su carrera y podría volver a quedar reflejada en Norteamérica.

Otra final para entrar en un grupo exclusivo

Si Argentina vuelve a disputar el partido decisivo, Messi alcanzará una marca reservada para leyendas absolutas. Hasta el momento, el rosarino jugó dos finales mundialistas: Brasil 2014 y Qatar 2022.

Si la Albiceleste logra llegar nuevamente a la definición, Messi alcanzará las tres finales disputadas y se meterá en un selecto grupo de futbolistas históricos. Actualmente ese registro pertenece a Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, todos con tres finales jugadas.

La posibilidad aparece lejana por la enorme dificultad que representa un Mundial, pero matemáticamente sigue estando al alcance del capitán argentino.

El récord que ya es suyo y todavía puede ampliar

Messi ya es el futbolista con más partidos y minutos disputados en la historia de los Mundiales. El capitán argentino acumula 26 encuentros mundialistas, superando a Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).

Además, también lidera el ranking de minutos jugados con más de 2.300 en cancha. Y existe un detalle que puede agrandar aún más esa diferencia. El nuevo formato del Mundial 2026 permitirá disputar hasta ocho partidos, lo que le daría a Messi la posibilidad de ampliar considerablemente ambos registros.

Por eso, más allá del resultado deportivo que consiga la Selección argentina, el próximo Mundial también puede transformarse en un escenario ideal para que el capitán continúe escribiendo capítulos inéditos en la historia del fútbol.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: