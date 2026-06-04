Mundial 2026: Argelia dio el golpe ante Países Bajos y su DT ya amenaza a Argentina

Vladimir Petkovic celebró el triunfazo de Argelia en Róterdam, aunque remarcó que su equipo todavía debe mejorar antes del Mundial 2026.

Argelia encendió las alarmas en el Grupo J del Mundial 2026 después de derrotar 1 a 0 a Países Bajos como visitante en Róterdam, en uno de los grandes batacazos de la última fecha FIFA. Pero lejos de relajarse, el entrenador Vladimir Petkovic dejó un mensaje claro: su selección quiere seguir creciendo y llegar todavía más fuerte al debut frente a la Selección argentina .

El seleccionado africano sorprendió a Europa con una victoria de enorme impacto en territorio neerlandés. Argelia consiguió una victoria resonante en el estadio De Kuip gracias a un golazo de afuera del área de Anis Hadj Moussa , delantero del Feyenoord, que terminó siendo la gran figura de la noche.

El triunfo rápidamente generó repercusión en todo el ambiente mundialista porque, en la previa, muchos veían al conjunto africano como uno de los rivales más accesibles del Grupo J , zona que compartirá junto a Argentina, Austria y Jordania. Sin embargo, el equipo dirigido por Petkovic mostró otra cara. Argelia jugó con intensidad, personalidad y una enorme capacidad para soportar la presión de un rival europeo de primer nivel , especialmente en los momentos más delicados del encuentro.

La victoria incluso tomó más valor por el contexto . Países Bajos llegaba como favorito, jugando de local y con un plantel muy superior en nombres propios. Pero Argelia resistió, golpeó en el momento justo y terminó celebrando un triunfo que levantó muchísimo la confianza interna.

Embed - EL RIVAL DE ARGENTINA VENCIÓ A UNA POTENCIA EUROPEA Y ES NOTICIA | P. Bajos 0-1 Argelia | RESUMEN

Qué dijo Vladimir Petkovic tras el batacazo mundialista

El DT bajó rápidamente la euforia y aseguró que su equipo todavía debe mejorar muchísimo. Apenas terminó el partido, Petkovic felicitó a sus futbolistas, aunque rápidamente dejó en claro que no quedó completamente conforme.

“Tenemos que ser capaces de cometer menos errores”, explicó el entrenador bosnio durante la conferencia de prensa posterior al triunfo. El análisis del DT fue muy detallado. Petkovic reconoció que Países Bajos estuvo cerca de aprovechar varias fallas defensivas de Argelia, sobre todo durante la primera mitad del encuentro.

“Cometimos siete errores y en seis ocasiones el rival casi los aprovechó”, remarcó el técnico, dejando una frase que refleja perfectamente la mentalidad con la que afronta la preparación mundialista. Aun así, destacó la reacción colectiva de su equipo y valoró especialmente la capacidad para mantenerse concentrados bajo presión. El entrenador entiende que Argelia dio un golpe fuerte, pero también cree que todavía está lejos de su techo competitivo.

Petkovic no quiso darle pistas a Scaloni antes del debut

El entrenador argelino aseguró que todavía no tiene definido el once titular para enfrentar a Argentina. Cuando fue consultado sobre el equipo que utilizará el próximo 16 de junio frente a la Albiceleste, Petkovic eligió el camino del misterio y evitó confirmar nombres.

“Todavía no encontré mi once inicial”, aseguró el DT, dejando en claro que todavía analiza variantes y que varios jugadores “le están poniendo las cosas difíciles” durante los entrenamientos. Además, confirmó que el plantel tendrá algunos días libres antes de volver a enfocarse completamente en el Mundial. La idea del cuerpo técnico es bajar cargas, recuperar energías y volver con máxima intensidad pensando directamente en Argentina.

Petkovic también tuvo palabras especiales para Hadj Moussa. El entrenador destacó la personalidad del delantero y aseguró que puede aportar muchísimo en los momentos importantes del torneo. Con este resultado, Argelia dejó de ser vista solamente como un rival menor dentro del grupo. Y aunque Petkovic bajó rápidamente el triunfalismo, el mensaje quedó flotando en el ambiente: el conjunto africano ganó confianza y quiere llegar al Mundial preparado para competir contra cualquiera.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: