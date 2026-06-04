4 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argelia dio el golpe ante Países Bajos y su DT ya amenaza a Argentina

La Selección de Argelia sacó una victoria amistosa inmensa y le dio un fuerte aviso a la Scaloneta en la previa al duro Mundial 2026. Repasá lo sucedido.

Vladimir Petkovic celebró el triunfazo de Argelia en Róterdam, aunque remarcó que su equipo todavía debe mejorar antes del Mundial 2026.

Vladimir Petkovic celebró el triunfazo de Argelia en Róterdam, aunque remarcó que su equipo todavía debe mejorar antes del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Argelia encendió las alarmas en el Grupo J del Mundial 2026 después de derrotar 1 a 0 a Países Bajos como visitante en Róterdam, en uno de los grandes batacazos de la última fecha FIFA. Pero lejos de relajarse, el entrenador Vladimir Petkovic dejó un mensaje claro: su selección quiere seguir creciendo y llegar todavía más fuerte al debut frente a la Selección argentina.

El triunfo rápidamente generó repercusión en todo el ambiente mundialista porque, en la previa, muchos veían al conjunto africano como uno de los rivales más accesibles del Grupo J, zona que compartirá junto a Argentina, Austria y Jordania. Sin embargo, el equipo dirigido por Petkovic mostró otra cara. Argelia jugó con intensidad, personalidad y una enorme capacidad para soportar la presión de un rival europeo de primer nivel, especialmente en los momentos más delicados del encuentro.

La victoria incluso tomó más valor por el contexto. Países Bajos llegaba como favorito, jugando de local y con un plantel muy superior en nombres propios. Pero Argelia resistió, golpeó en el momento justo y terminó celebrando un triunfo que levantó muchísimo la confianza interna.

Embed - EL RIVAL DE ARGENTINA VENCIÓ A UNA POTENCIA EUROPEA Y ES NOTICIA | P. Bajos 0-1 Argelia | RESUMEN

Qué dijo Vladimir Petkovic tras el batacazo mundialista

El DT bajó rápidamente la euforia y aseguró que su equipo todavía debe mejorar muchísimo. Apenas terminó el partido, Petkovic felicitó a sus futbolistas, aunque rápidamente dejó en claro que no quedó completamente conforme.

“Tenemos que ser capaces de cometer menos errores”, explicó el entrenador bosnio durante la conferencia de prensa posterior al triunfo. El análisis del DT fue muy detallado. Petkovic reconoció que Países Bajos estuvo cerca de aprovechar varias fallas defensivas de Argelia, sobre todo durante la primera mitad del encuentro.

“Cometimos siete errores y en seis ocasiones el rival casi los aprovechó”, remarcó el técnico, dejando una frase que refleja perfectamente la mentalidad con la que afronta la preparación mundialista. Aun así, destacó la reacción colectiva de su equipo y valoró especialmente la capacidad para mantenerse concentrados bajo presión. El entrenador entiende que Argelia dio un golpe fuerte, pero también cree que todavía está lejos de su techo competitivo.

Petkovic no quiso darle pistas a Scaloni antes del debut

El entrenador argelino aseguró que todavía no tiene definido el once titular para enfrentar a Argentina. Cuando fue consultado sobre el equipo que utilizará el próximo 16 de junio frente a la Albiceleste, Petkovic eligió el camino del misterio y evitó confirmar nombres.

“Todavía no encontré mi once inicial”, aseguró el DT, dejando en claro que todavía analiza variantes y que varios jugadores “le están poniendo las cosas difíciles” durante los entrenamientos. Además, confirmó que el plantel tendrá algunos días libres antes de volver a enfocarse completamente en el Mundial. La idea del cuerpo técnico es bajar cargas, recuperar energías y volver con máxima intensidad pensando directamente en Argentina.

Petkovic también tuvo palabras especiales para Hadj Moussa. El entrenador destacó la personalidad del delantero y aseguró que puede aportar muchísimo en los momentos importantes del torneo. Con este resultado, Argelia dejó de ser vista solamente como un rival menor dentro del grupo. Y aunque Petkovic bajó rápidamente el triunfalismo, el mensaje quedó flotando en el ambiente: el conjunto africano ganó confianza y quiere llegar al Mundial preparado para competir contra cualquiera.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

Temas
Seguí leyendo

Mundial 78, dictadura y fiesta popular: la Argentina que salió a la calle entre euforia y miedo

Messi acelera y Scaloni empieza a sonreír

¡Se dio el encuentro más esperado! El influencer argentino conoció en persona al futbolista que hizo famoso

Scaloni sigue de cerca otra lesión que preocupa en el Seleccionado y hubo un llamado a un crack

¿Qué pasó Dibu? Emiliano Martínez abrió la boca y cambió el clima de la Selección

El emotivo homenaje de la AFA antes del Mundial hizo explotar las redes y tocó el corazón de los hinchas

Se definieron los dorsales de Argentina y hubo una decisión muy especial con la camiseta de Di María Bajada SEO

Argentina ensayó sin Messi para enfrentar a Honduras y Scaloni encendió señales antes del Mundial

Lee además
La Selección argentina afrontará ante Honduras uno de sus últimos amistosos antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

¿Juega Messi? La formación de la Selección que da que hablar en la previa al Mundial 2026
3 lugares gratis para visitar en Kansas City si vas al Mundial 2026 a ver a la Selección

¿Vas a alentar a la Selección? Aprovecha estos 3 atractivos gratuitos en Kansas City
LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto llega motivado al Gran Premio de Mónaco y buscará mantener su crecimiento en la Fórmula 1 con Alpine.

Franco Colapinto va por otro batacazo en las calles más peligrosas de la F1

Las Más Leídas

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Banco Nación lanzó un beneficio para jubilados y clientes: promoción en hogar y construcción

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. 

La prueba que podría cambiar la investigación por el crimen de Agostina Vega