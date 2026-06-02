2 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el técnico de Argelia que mandó al banco a Scaloni y ahora quiere amargar a Argentina

Petkovic dirigió a Lionel Scaloni en Lazio, lo relegó al banco y ahora será el primer rival del Seleccionado en el duro Mundial 2026. Conocé su historia.

Vladimir Petkovic y Lionel Scaloni volverán a cruzar sus caminos en el debut de Argentina ante Argelia por el exigente Mundial 2026.

Vladimir Petkovic y Lionel Scaloni volverán a cruzar sus caminos en el debut de Argentina ante Argelia por el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El debut de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia tendrá un condimento especial que pocos recuerdan. Mirá el detalle. Mientras Lionel Scaloni se prepara para iniciar la defensa del título mundial, enfrente estará un entrenador que tuvo una influencia inesperada en su carrera. Se trata de Vladimir Petkovic, el técnico bosnio que lo dirigió en Lazio y que terminó empujándolo hacia el tramo final de su carrera como futbolista.

¿Quién es Vladimir Petkovic, el entrenador que dirigió a Scaloni en Europa?

Vladimir Petkovic es el actual entrenador de Argelia y tuvo a Lionel Scaloni bajo sus órdenes en Lazio durante la temporada 2012/13.

El cruce entre ambos se produjo en el fútbol italiano cuando Petkovic asumió la conducción de Lazio y encontró a un Scaloni experimentado, aunque lejos de su mejor momento físico. Bajo aquella conducción técnica, el argentino tuvo poca participación y terminó dejando el club para incorporarse al Atalanta meses después.

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La increíble historia del técnico de Argelia antes de llegar al fútbol de elite

Petkovic construyó una carrera muy diferente a la mayoría de los entrenadores de primer nivel. Nacido en Sarajevo en 1963, el actual entrenador de Argelia desarrolló una vida marcada por la multiculturalidad. Posee nacionalidades bosnia, croata y suiza, producto de la compleja historia política de los Balcanes y de su posterior radicación en Suiza.

Antes de consolidarse como entrenador profesional, trabajó durante cinco años para la organización benéfica Caritas, coordinando programas de inserción laboral para inmigrantes, desempleados y personas en situación de vulnerabilidad social. Esa experiencia terminó moldeando una de sus principales virtudes: la capacidad para gestionar grupos humanos complejos.

Además, Petkovic es reconocido por otra particularidad. Es un apasionado del ajedrez y suele trasladar conceptos estratégicos del tablero al fútbol, priorizando la paciencia, la planificación y la lectura táctica de los partidos.

Cómo transformó Petkovic a la selección de Argelia

La llegada de Vladimir Petkovic revolucionó a Argelia y devolvió la ilusión a los hinchas africanos. El entrenador desembarcó en el seleccionado norteafricano a comienzos de 2024 luego de la salida de Djamel Belmadi. Su designación generó dudas iniciales, pero rápidamente logró imponer disciplina, reorganizar el plantel y potenciar a una nueva generación de futbolistas.

Su trabajo provocó una importante recuperación futbolística y generó un fuerte respaldo popular. Actualmente, Petkovic es una figura respetada dentro del fútbol argelino, donde valoran especialmente su perfil trabajador y alejado de las polémicas mediáticas.

Qué piensa Petkovic sobre la Selección argentina

El entrenador de Argelia mantiene una profunda admiración por el fútbol argentino y por Lionel Scaloni. En diferentes entrevistas internacionales, Petkovic destacó el carácter competitivo de los futbolistas argentinos y señaló que esa mentalidad representa una ventaja diferencial frente al resto de las selecciones.

Según explicó, Scaloni ya demostraba esa mentalidad cuando era jugador, incluso en momentos donde no tenía continuidad dentro del equipo. Para el actual entrenador argelino, esa fortaleza mental terminó siendo una de las claves que llevaron a Argentina a conquistar el Mundial y mantenerse entre las principales potencias del planeta.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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