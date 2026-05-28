28 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Los posibles rivales de la Lepra en octavos de la Libertadores y la ilusión que crece en Mendoza

El Club Sportivo Independiente Rivadavia terminó invicto en el Grupo C de la Copa Libertadores. Mirá lo que se viene para los Azules.

La Lepra cerró una fase de grupos histórica en la Copa Libertadores y ahora espera rival para los octavos de final. &nbsp;

La Lepra cerró una fase de grupos histórica en la Copa Libertadores y ahora espera rival para los octavos de final.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia cerró este miércoles una fase de grupos histórica en la Copa Libertadores luego de terminar invicto y como líder absoluto del Grupo C con 16 puntos. Tras la victoria 3-1 frente a Bolívar en Bolivia, el equipo de Alfredo Berti ahora espera el sorteo de este viernes desde las 12 para conocer a su rival en los octavos de final del máximo torneo continental.

Qué equipos pueden enfrentar a Independiente Rivadavia en octavos

La Lepra deberá enfrentarse a uno de los equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos dentro de la Copa Libertadores. El reglamento de Conmebol establece que los ocho primeros se cruzarán con los ocho segundos mediante sorteo y sin ningún tipo de restricción.

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Entre los posibles rivales ya confirmados aparecen Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima, Mirassol, Fluminense, Platense y Rosario Central. Además, todavía restan definirse algunos grupos donde también podrían aparecer rivales importantes para el conjunto mendocino.

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Boca, Cruzeiro y Palmeiras todavía pueden cruzarse con la Lepra

Uno de los grupos que todavía no terminó de resolverse es el Grupo D, donde Universidad Catolica, Cruzeiro y Boca Juniors aún tienen chances de finalizar en el segundo puesto y transformarse en rivales de Independiente Rivadavia.

La situación también permanece abierta en el Grupo F, donde aparecen con posibilidades Cerro Porteño, Palmeiras y Sporting Cristal.

La presencia de varios gigantes sudamericanos dentro de los posibles cruces eleva todavía más la expectativa entre los hinchas mendocinos, que empiezan a ilusionarse seriamente con seguir avanzando en el torneo continental.

La Lepra definirá en Mendoza y crece la ilusión de los hinchas

Uno de los aspectos más importantes para Independiente Rivadavia será que definirá la serie jugando en Mendoza gracias a haber terminado como uno de los mejores primeros de toda la Copa Libertadores.

El equipo de Alfredo Berti mostró una enorme solidez durante toda la fase de grupos y logró construir una campaña histórica apoyada en figuras como Sebastian Villa, el gran momento colectivo del plantel y una fuerte personalidad para jugar fuera de casa.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se jugarán del 11 al 13 de agosto, mientras que las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

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