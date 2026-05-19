La Lepra apuesta al puntaje perfecto ante La Guaira

Seis victorias consecutivas, tres liderazgos simultáneos y un clásico mendocino resuelto por goleada. Si seguís de cerca a Independiente Rivadavia , ya sabés que el equipo de Alfredo Berti no afloja desde febrero. Esta noche recibe a Deportivo La Guaira por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, con la posibilidad de sellar su clasificación a octavos una jornada antes de lo previsto. El nivel de la Lepra es tan firme que las cuotas en 1xbet apuestas para sus partidos vienen en caída libre, señal de un plantel al que nadie elige cruzarse. Con 33 puntos en la Zona B del Apertura, primero en la tabla anual y puntaje perfecto en competencia continental, el club mendocino atraviesa la temporada más importante de su historia.

Los 30 equipos del torneo se reparten en dos zonas de 15, y los ocho mejores de cada una pasan a playoffs de eliminación directa. La Lepra cerró la fecha 16 con 33 puntos, liderando su grupo con ventaja cómoda sobre River y Argentinos Juniors, que completan los tres primeros puestos . Ningún equipo del campeonato suma más unidades en la tabla general del año.

Fin del sueño: la Lepra no tuvo una noche feliz y se quedó afuera del Apertura ante Unión

El primer puesto le garantiza localía en el Bautista Gargantini para enfrentar al octavo clasificado de la Zona A en los cruces de octavos, un dato que no es menor para un equipo que construyó su fortaleza en casa. Resta la fecha 9, suspendida por el paro del fútbol, que se disputará el próximo fin de semana. Pero el resultado ya no cambia nada arriba. Unión, Newell's y hasta Gimnasia de Mendoza pelean por los últimos boletos en la otra zona, y cualquiera de esos rivales visitará Mendoza sabiendo que el Gargantini se convirtió en una trinchera.

La Copa Libertadores 2026 trajo la primera participación internacional del club . Dos partidos, dos triunfos, y uno de ellos en un estadio que la mayoría de los futbolistas mendocinos solo conocían por televisión.

tabla de publinota (1)

Ante Fluminense, Guilherme Arana adelantó al equipo carioca a los 9 minutos, pero Fabrizio Sartori empató de cabeza antes del cierre del primer tiempo y Alex Arce convirtió el penal del triunfo a los 51, después de que el arquero Fábio derribara a Sebastián Villa dentro del área. Seis puntos en seis posibles, con Fluminense y Bolívar acumulando uno cada uno.

Los mercados de apuestas deportivas ajustaron las cuotas de la Lepra tras aquella noche en Río de Janeiro. Un club debutante en torneos continentales pasó a figurar como favorito de su grupo, y los apostadores mendocinos siguen esa curva con un entusiasmo que se nota en cada charla de café.

Goleada 5-1 en el Clásico Mendocino

El domingo en el Gargantini, Gimnasia sorprendió a los 30 segundos con un cabezazo de Blas Armoa tras centro de Ignacio Sabatini. La alegría visitante duró poco. Sheyko Studer empató a los 18 minutos con otro cabezazo, y la Lepra jugó el resto del partido sin oposición real. Sartori, Arce, Leonardo Costa y Leonel Bucca completaron una demolición que rubricó el dominio de este plantel sobre sus rivales provinciales.

Arce merece renglón aparte. Con 35 goles en 59 partidos con la camiseta azul, ya es el goleador histórico del club en primera división. El paraguayo llegó para el ascenso de 2023 y se quedó a construir algo que nadie imaginaba. Si buscás un jugador que defina esta era de la Lepra, mirá los números de Arce y no hacen falta más argumentos.

Arce, Villa y Berti ante Deportivo La Guaira

Berti no planea cambios para esta noche. Repite el mismo once del clásico, con Nicolás Bolcato en el arco, Studer y Costa en la zaga, y la dupla ofensiva de Arce con Villa. El colombiano suma dos asistencias y un penal generado en las dos fechas de Libertadores, números que sostienen su importancia en el funcionamiento colectivo.

La Guaira viaja como líder del torneo apertura de su liga, con 27 puntos e invicto en 13 fechas. Flabián Londoño, también colombiano, es su referente ofensivo. Pero el Malvinas Argentinas con entradas agotadas presenta un escenario diferente al de cualquier cancha que hayan visitado en competencia continental. A las 19, con transmisión por Fox Sports y Disney+, vas a poder seguir un partido que para la Lepra puede significar la clasificación más temprana entre todas las candidatas del grupo.