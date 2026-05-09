La Lepra va por los cuartos de final del Apertura ante Unión en el Parque: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá este sábado desde las 21.30 a Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini , por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 , en un duelo a partido único que promete muchísima intensidad en Mendoza.

El encuentro será transmitido por TNT Sports y tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina , en un cruce donde la Lepra intentará confirmar el enorme momento futbolístico que atraviesa tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores .

La Lepra logró una clasificación histórica a los 8vos de final de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Alfredo Berti afrontará este compromiso luego de una fase regular histórica. La Lepra terminó primera en su zona con 34 puntos, logrando varios récords institucionales, entre ellos haber asegurado la clasificación con cuatro fechas de anticipación y sostener durante gran parte del torneo un nivel futbolístico muy alto.

Además, el conjunto mendocino atraviesa un presente soñado también en la Copa Libertadores , donde ya consiguió la clasificación a la segunda fase cuando todavía restan dos fechas para el cierre del grupo. El empate reciente frente a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas volvió a demostrar el crecimiento competitivo de un equipo que hoy pelea en todos los frentes.

Unión logró meterse entre los clasificados en el cierre

Del otro lado estará un Unión de Santa Fe que llega después de una campaña irregular, aunque con la experiencia de ser un equipo acostumbrado a este tipo de instancias decisivas. El Tatengue igualó 1 a 1 frente a Talleres en la última fecha y terminó consiguiendo la clasificación gracias al triunfo de Gimnasia sobre Defensa y Justicia por 2 a 0.

Más allá de algunas irregularidades durante la fase regular, el conjunto santafesino intentará dar el golpe en Mendoza y eliminar a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

La Lepra tendrá ventaja deportiva en el Gargantini

Al haber finalizado mejor ubicado en la tabla, Independiente Rivadavia contará con ventaja deportiva y jugará como local en el estadio Bautista Gargantini.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, la clasificación a los cuartos de final se definirá mediante tiempo suplementario y, de ser necesario, una tanda de penales.

La síntesis