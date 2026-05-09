9 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra va por los cuartos de final del Apertura ante Unión en el Parque: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Tantengue por la llave de los octavos de final del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra la tiene complicada.

La Lepra la tiene complicada.

El encuentro será transmitido por TNT Sports y tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina, en un cruce donde la Lepra intentará confirmar el enorme momento futbolístico que atraviesa tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores.

Lee además
El mandamás Azul se mostró conforme.

Azul copero: Alfredo Berti sueña en grande con Independiente Rivadavia
La Lepra logró el primer objetivo, que es pasar de fase.

La Lepra logró una clasificación histórica a los 8vos de final de la Copa Libertadores

Además, el conjunto mendocino atraviesa un presente soñado también en la Copa Libertadores, donde ya consiguió la clasificación a la segunda fase cuando todavía restan dos fechas para el cierre del grupo. El empate reciente frente a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas volvió a demostrar el crecimiento competitivo de un equipo que hoy pelea en todos los frentes.

Unión logró meterse entre los clasificados en el cierre

Del otro lado estará un Unión de Santa Fe que llega después de una campaña irregular, aunque con la experiencia de ser un equipo acostumbrado a este tipo de instancias decisivas. El Tatengue igualó 1 a 1 frente a Talleres en la última fecha y terminó consiguiendo la clasificación gracias al triunfo de Gimnasia sobre Defensa y Justicia por 2 a 0.

Más allá de algunas irregularidades durante la fase regular, el conjunto santafesino intentará dar el golpe en Mendoza y eliminar a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

La Lepra tendrá ventaja deportiva en el Gargantini

Al haber finalizado mejor ubicado en la tabla, Independiente Rivadavia contará con ventaja deportiva y jugará como local en el estadio Bautista Gargantini.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, la clasificación a los cuartos de final se definirá mediante tiempo suplementario y, de ser necesario, una tanda de penales.

La síntesis

Embed

Temas
Seguí leyendo

La Lepra se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante el Fluminense: así forma el Azul

La Lepra enfrentará a Unión de Santa Fe en octavos con ventaja de localía

Se definió el día del duelo de la Lepra por los octavos de final del Torneo Apertura

Salieron a la venta las entradas para ver a la Lepra ante el Fluminense por la Libertadores

La Lepra espera rival en una jornada clave para el cierre de la fase regular

Una Lepra alternativa y líder sumó ante Aldosivi y está lista para los octavos del Torneo Apertura 2026

Arce desatado: triplete y goleada para una Lepra que ilusiona en la Copa Libertadores

La Lepra espera rival en su mejor momento: estos son los candidatos

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

El Deportivo Maipú tiene una para complicada ante Temperley

Las Más Leídas

El explosivo que apareció en la planta de servicio de San Rafael.

Revuelo en San Rafael por la aparición de una bomba en una delegación municipal

La dirigencia oficialista se juntó en Alvear en la previa de la Fiesta de la Ganadería.

Paella radical en Alvear: el aplausómetro, la apuesta de los $500 millones, los ausentes y los "ajenos"

Polémica en la Vendimia: Julieta Navarro calificó la elección como concurso de belleza.

Polémica en la Vendimia: Julieta Navarro calificó la elección como un "concurso de belleza"

Nueva suspensión de clases en Mendoza: qué departamentos fueron afectados

Otra vez sin clases en Mendoza: la DGE confirmó suspensión por el viento

El viento sur golpea al Gran Mendoza: fuertes ráfagas, polvo y baja sensación térmica

Fuertes ráfagas sorprendieron al Gran Mendoza: así fue el impactó del frente frío