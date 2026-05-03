La Lepra va por una victoria a futuro ante Aldosivi: hora y dónde verlo

Por Sebastián Colucci 3 de mayo de 2026 - 08:23
En un presente que ilusiona, el
, la jornada que había sido suspendida por el paro de la AFA. La Lepra visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella con el objetivo de seguir sumando. Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a salir a la cancha este domingo por la fecha 9 del Torneo Apertura
¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido? luego de golear en el superclásico mendocino a Gimnasia y Esgrima, un triunfo que la consolidó como líder de la Zona B. La Lepra atraviesa un momento inmejorable en el plano local,
Además, el equipo de
Alfredo Berti también se ubica en lo más alto de la tabla general, lo que lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del campeonato.
Con la clasificación a los octavos de final ya asegurada, el objetivo ahora pasa por
seguir sumando puntos para pelear el liderazgo anual.
¿Qué equipo pondrá Berti?
Pensando en lo que viene, el entrenador
optaría por un mix de titulares y variantes, cuidando cargas y apuntando también a la próxima instancia del torneo como así también en la Libertadores.
La idea es clara:
mantener la competitividad sin resignar el resultado, en un calendario que empieza a exigir al máximo. ¿Cómo llega Aldosivi?
El presente del Tiburón es totalmente opuesto.
Aldosivi aún no ganó en el campeonato y pelea en la zona baja, en un contexto que lo obliga a sumar con urgencia.
Viene de caer 3-1 ante River en el Monumental y necesita reaccionar rápidamente para no comprometerse aún más en la tabla. Hora y cómo verlo
El partido se jugará este
domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata. TV: TNT Sports Hora: 13:30 Árbitro: Pablo Echavarría Un duelo con realidades opuestas
El cruce presenta dos escenarios muy distintos:
una Lepra en alza, líder y con confianza, frente a un Aldosivi necesitado que buscará hacerse fuerte de local.
Para Independiente Rivadavia, será una nueva prueba para
ratificar su gran presente y seguir construyendo una campaña que ya es de las mejores de su historia reciente. Preguntas clave sobre la Lepra ¿Cuándo juega Independiente Rivadavia?
Este domingo por la fecha 9 del Apertura.
¿Contra quién juega?
Ante Aldosivi.
¿Dónde se juega el partido?
En el estadio José María Minella.
¿Cómo llega la Lepra?
Como líder y tras golear en el clásico.
¿Dónde verlo?
Por TNT Sports.
La síntesis Los resultados Las posiciones