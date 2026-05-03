La Lepra va por una victoria a futuro ante Aldosivi: hora y dónde verlo

La Lepra se presenta en Mar del Plata.

En un presente que ilusiona, el Club Sportivo Independiente Rivadavia vuelve a salir a la cancha este domingo por la fecha 9 del Torneo Apertura , la jornada que había sido suspendida por el paro de la AFA. La Lepra visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella con el objetivo de seguir sumando.

La Lepra atraviesa un momento inmejorable en el plano local, luego de golear en el superclásico mendocino a Gimnasia y Esgrima, un triunfo que la consolidó como líder de la Zona B.

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Además, el equipo de Alfredo Berti también se ubica en lo más alto de la tabla general , lo que lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

Con la clasificación a los octavos de final ya asegurada, el objetivo ahora pasa por seguir sumando puntos para pelear el liderazgo anual .

¿Qué equipo pondrá Berti?

Pensando en lo que viene, el entrenador optaría por un mix de titulares y variantes, cuidando cargas y apuntando también a la próxima instancia del torneo como así también en la Libertadores.

La idea es clara: mantener la competitividad sin resignar el resultado, en un calendario que empieza a exigir al máximo.

¿Cómo llega Aldosivi?

El presente del Tiburón es totalmente opuesto. Aldosivi aún no ganó en el campeonato y pelea en la zona baja, en un contexto que lo obliga a sumar con urgencia.

Viene de caer 3-1 ante River en el Monumental y necesita reaccionar rápidamente para no comprometerse aún más en la tabla.

Hora y cómo verlo

El partido se jugará este domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

TV: TNT Sports

Hora: 13:30

Árbitro: Pablo Echavarría

Un duelo con realidades opuestas

El cruce presenta dos escenarios muy distintos: una Lepra en alza, líder y con confianza, frente a un Aldosivi necesitado que buscará hacerse fuerte de local.

Para Independiente Rivadavia, será una nueva prueba para ratificar su gran presente y seguir construyendo una campaña que ya es de las mejores de su historia reciente.

Preguntas clave sobre la Lepra

¿Cuándo juega Independiente Rivadavia?

Este domingo por la fecha 9 del Apertura.

¿Contra quién juega?

Ante Aldosivi.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio José María Minella.

¿Cómo llega la Lepra?

Como líder y tras golear en el clásico.

¿Dónde verlo?

Por TNT Sports.

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