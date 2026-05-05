5 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Todo lo que hay que saber del duelo de la Lepra ante el Fluminense por la Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Flu por una nueva fecha de la Copa Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra busca meterse en octavos de la Copa Libertadores ante Fluminense en Mendoza.

La Lepra busca meterse en octavos de la Copa Libertadores ante Fluminense en Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afronta un partido decisivo en su historia reciente. Este miércoles, en el Malvinas Argentinas, se medirá con Fluminense por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores, la competencia que reúne a los mejores equipos del continente. Con puntaje ideal tras tres triunfos, el equipo mendocino tiene la chance concreta de clasificar anticipadamente a los octavos de final y consolidarse como líder absoluto de su zona.

El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera, con Antonio García en el VAR, en una noche que promete un marco imponente y un clima de final anticipada.

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Pero el impulso principal no está solo en los números. La Lepra ganó sus tres partidos con autoridad, mostró solidez colectiva y una identidad de juego marcada, con momentos de alto nivel que incluyeron un triunfo histórico en Brasil. Ese rendimiento lo posiciona hoy como una de las sorpresas más firmes de la fase de grupos.

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El gran momento de la Lepra también se refleja en el torneo local

El presente del equipo de Alfredo Berti excede lo internacional. Independiente Rivadavia fue el mejor equipo de la fase regular del Torneo Apertura, terminó primero en la Zona B con 34 puntos y llega a los playoffs con confianza y funcionamiento.

Ese combo explica por qué el equipo mendocino compite sin complejos en la Copa Libertadores, sosteniendo un nivel parejo y mostrando carácter en cada presentación.

Fluminense llega con urgencias y se juega gran parte de su futuro

El contraste es evidente. Fluminense apenas sumó un punto en tres partidos y está contra las cuerdas en el grupo.

El equipo dirigido por Luis Zubeldía necesita un resultado positivo para seguir con vida. Una derrota en Mendoza lo dejaría prácticamente eliminado, por lo que se espera un planteo ambicioso, con presión alta y búsqueda constante del arco rival.

Esa urgencia puede abrir espacios, pero también expone. Toda la presión está del lado brasileño.

Las formaciones probables con nombres y funcionamiento definido

En Independiente Rivadavia, Alfredo Berti sostendría la base que viene rindiendo, con Nicolás Bolcato en el arco; una defensa integrada por Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba y Ezequiel Bonifacio; un mediocampo con José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández; y un frente ofensivo donde se destacan Fabrizio Sartori, Sebastián Villa y Alex Arce, en un esquema que combina intensidad, presión y eficacia.

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Fluminense, por su parte, alinearía a Fábio en el arco; una defensa con Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes y Guga; mediocampo con Alisson y Hércules; y un ataque conformado por Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio y Rodrigo Castillo, buscando lastimar con velocidad y amplitud.

Una noche que puede marcar un antes y un después en la historia del club

El contexto lo convierte en algo más que un partido. Independiente Rivadavia está a un paso de meterse entre los mejores 16 de América, en su primera gran experiencia internacional de este calibre.

Confirmar la clasificación no solo significaría avanzar de ronda, sino también consolidar un proceso deportivo que hoy ilusiona a todo Mendoza.

Enfrente habrá un rival grande, con urgencias y jerarquía. Y en ese escenario, la Lepra tiene la oportunidad de demostrar que su presente no es casualidad, sino resultado de un crecimiento sostenido.

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