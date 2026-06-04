4 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cómo forma la Selección en el amistoso ante Honduras

Se viene el penúltimo duelo antes del duro Mundial 2026 y Lionel Scaloni va ultimando todo para el cruce con los caribeños. Mirá el detalle.

La Selección argentina afrontará ante Honduras uno de sus últimos amistosos antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

La Selección argentina afrontará ante Honduras uno de sus últimos amistosos antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina afrontará este sábado un nuevo amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en Texas, en un partido que le permitirá a Lionel Scaloni seguir ajustando detalles antes del debut frente a Argelia. El encuentro también estará marcado por la ausencia de Lionel Messi, quien continúa recuperándose físicamente y no será arriesgado por el cuerpo técnico.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y el encuentro se disputará en el imponente Kyle Field, estadio ubicado en Texas donde la Albiceleste continuará con su preparación mundialista. El amistoso representa una de las últimas pruebas importantes antes del estreno frente a Argelia, partido que marcará el inicio del camino argentino en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062489722279080370&partner=&hide_thread=false

Por qué Lionel Scaloni usará este partido para probar variantes

El entrenador argentino aprovechará el amistoso para observar futbolistas y ajustar cuestiones tácticas antes del Mundial. La principal novedad de la Selección pasa por la ausencia de Lionel Messi. El capitán continúa recuperándose de una fatiga muscular y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar cualquier riesgo innecesario pensando en el debut mundialista.

En ese contexto, Scaloni analiza diferentes alternativas para darle rodaje a futbolistas que podrían tener protagonismo importante durante el torneo. Uno de los nombres que aparece bajo la lupa es Enzo Fernández, quien llega después de una temporada de altísimo nivel en Chelsea y buscará transformarse en uno de los líderes futbolísticos del equipo.

También habrá mucha atención sobre Lautaro Martínez, delantero que viene de ser figura en el Inter campeón de la Serie A y que apunta a llegar en gran forma al Mundial. Además, el amistoso servirá para seguir evaluando cuestiones físicas dentro del plantel. Scaloni sigue muy de cerca la evolución de varios futbolistas tocados, especialmente pensando en el estreno frente a Argelia.

Cómo llega Honduras y quiénes son sus jugadores a seguir

El seleccionado hondureño utilizará el partido para medirse frente al campeón del mundo y potenciar a varios jóvenes talentos. Aunque Honduras no logró clasificarse al Mundial 2026, el amistoso representa una enorme oportunidad para competir ante una de las selecciones más fuertes del planeta.

Uno de los futbolistas a seguir será David Ruíz, mediocampista de 22 años que comparte plantel con Messi en Inter Miami y que continúa creciendo dentro del seleccionado hondureño. Otro nombre importante es Keyrol Figueroa, considerado uno de los grandes proyectos del fútbol de Honduras y con chances concretas de sumar minutos ante Argentina.

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados favorece claramente a la Albiceleste. La última vez que se enfrentaron fue triunfo argentino por 3 a 0, con un doblete de Messi y otro tanto de Lautaro Martínez.

Cómo sale la Scaloneta

El probable equipo de Argentina vs. Honduras. Así formaría Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.hace 2 días

Temas
Seguí leyendo

Mundial 78, dictadura y fiesta popular: la Argentina que salió a la calle entre euforia y miedo

Messi acelera y Scaloni empieza a sonreír

¡Se dio el encuentro más esperado! El influencer argentino conoció en persona al futbolista que hizo famoso

Scaloni sigue de cerca otra lesión que preocupa en el Seleccionado y hubo un llamado a un crack

¿Qué pasó Dibu? Emiliano Martínez abrió la boca y cambió el clima de la Selección

El emotivo homenaje de la AFA antes del Mundial hizo explotar las redes y tocó el corazón de los hinchas

Se definieron los dorsales de Argentina y hubo una decisión muy especial con la camiseta de Di María Bajada SEO

Argentina ensayó sin Messi para enfrentar a Honduras y Scaloni encendió señales antes del Mundial

Lee además
Vladimir Petkovic celebró el triunfazo de Argelia en Róterdam, aunque remarcó que su equipo todavía debe mejorar antes del Mundial 2026. video

Ojo Argentina: Argelia metió un triunfazo ante Países Bajos y ahora quiere ir por más
3 lugares gratis para visitar en Kansas City si vas al Mundial 2026 a ver a la Selección

¿Vas a alentar a la Selección? Aprovecha estos 3 atractivos gratuitos en Kansas City
LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto llega motivado al Gran Premio de Mónaco y buscará mantener su crecimiento en la Fórmula 1 con Alpine.

Franco Colapinto va por otro batacazo en las calles más peligrosas de la F1

Las Más Leídas

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Banco Nación lanzó un beneficio para jubilados y clientes: promoción en hogar y construcción

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. 

La prueba que podría cambiar la investigación por el crimen de Agostina Vega