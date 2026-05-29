29 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra volverá a enfrentar a Fluminense en los octavos de final de la Copa Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se verá las caras con un viejo conocido en la venidera instancia de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá el detalle.

La Lepra busca seguir con vida en los octavos de la Copa Libertadores ante Fluminense, primero en Brasil.

La Lepra busca seguir con vida en los octavos de la Copa Libertadores ante Fluminense, primero en Brasil.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia ya conoce a su rival para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Después de terminar invicto y como líder absoluto del Grupo C con 16 puntos, el equipo de Alfredo Berti volverá a enfrentarse con Fluminense, uno de los gigantes del fútbol brasileño y un rival con el que ya protagonizó una serie de partidos históricos durante la fase inicial.

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El antecedente inmediato entre ambos equipos genera una expectativa enorme entre los hinchas mendocinos, especialmente después del histórico triunfo conseguido por Independiente Rivadavia en el mítico estadio Maracaná durante la fase de grupos.

Aquel triunfo terminó consolidando al equipo mendocino como una de las grandes sorpresas de toda la competencia y elevó todavía más la ilusión de los fanáticos azules, que ahora volverán a enfrentarse a uno de los clubes más importantes del continente.

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La Lepra definirá la serie en Mendoza

Uno de los aspectos más importantes para el conjunto mendocino será que la serie se definirá en Mendoza gracias a que terminó la fase de grupos como uno de los mejores primeros de toda la Copa Libertadores.

El equipo de Alfredo Berti mostró una enorme solidez durante toda la fase inicial, apoyado en el gran nivel de figuras como Sebastián Villa, la intensidad colectiva del plantel y una fuerte personalidad para jugar fuera de casa.

La campaña de la Lepra incluyó actuaciones históricas tanto en Mendoza como en Brasil, donde logró competir de igual a igual frente a equipos de enorme jerarquía continental. Ahora, el conjunto azul buscará volver a dar otro golpe histórico frente a Fluminense en una serie que paralizará completamente a Mendoza.

Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto. El ganador enfrentará al vencedor de Platense-Coquimbo Unido de Chile.

Los partidos de ida se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se disputarán del 18 al 20 del mismo mes.

La expectativa entre los hinchas de Independiente Rivadavia crece minuto a minuto después de un sorteo que volvió a poner a la Lepra frente a uno de los rivales más pesados del continente y en una serie que promete otra vez noches históricas para el fútbol mendocino.

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