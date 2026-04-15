15 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra choca contra el Fluminense por la Copa Libertadores 2026: hora y dónde verlo

El Club sportivo Independiente Rivadavia se mide contra el Flu en la Copa Conmebol Libertadores. Entrá y mirá los detalles del duelo.

La Lepra va por los tres puntos.

La Lepra va por los tres puntos.

Foto: Prensa Liga Profesional de Fútbol
 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia atraviesa un momento histórico y va por más. La Lepra se presentará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Maracaná para enfrentar a Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, con la convicción de que puede dar otro golpe en el plano internacional.

Estadio: Maracaná

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Hora: 21:30

TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Árbitro: Jhon Ospina

VAR: Franklin Congo

El equipo mendocino llega con confianza plena, identidad marcada y resultados que respaldan un proceso que ya dejó de ser sorpresa para convertirse en realidad.

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Un presente arrollador que sostiene la ilusión en la Lepra

El debut copero fue ideal. Independiente Rivadavia venció 1-0 a Bolívar en el Malvinas Argentinas con un gol tempranero de Matías Fernández, en lo que significó el primer partido de su historia en la Libertadores. Ese triunfo no solo sumó tres puntos: marcó el carácter competitivo del equipo.

Pero lo más fuerte es la continuidad. La Lepra también manda en el plano local: lidera la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla anual, lo que alimenta el sueño de pelear hasta el final por la Liga Profesional.

El equipo de Alfredo Berti construyó una base sólida: orden táctico, intensidad, eficacia en momentos clave y nombres que atraviesan un gran nivel como Sebastián Villa, José Florentín y Fabrizio Sartori.

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El Maracaná, el Flu y una prueba de carácter

El desafío ahora será mayor. Fluminense aparece como un rival de jerarquía, con historia reciente en el continente y un plantel competitivo dirigido por Luis Zubeldía. El conjunto brasileño debutó con un empate sin goles ante Deportivo La Guaira, resultado que lo obliga a sumar en casa. En el Brasileirao marcha cuarto con 20 puntos, mostrando irregularidad pero siempre con peso propio.

Para Independiente Rivadavia, el contexto no intimida: lo potencia. Jugar en el Maracaná representa una oportunidad única para confirmar que lo hecho hasta ahora no es casualidad. En la previa, el equipo mendocino estuvo acompañado por hinchas que viajaron a Brasil, con cánticos y banderas que reflejan un momento de identificación total entre plantel y gente.

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Berti, convicción y un equipo que no negocia su idea

Alfredo Berti logró algo difícil: transformar a Independiente Rivadavia en un equipo confiable. La Lepra no se desordena, no se desespera y sabe exactamente a qué juega. En la previa del partido, el mensaje fue claro: competir sin complejos. El equipo no viajó a Río para resistir, sino para proponer dentro de sus posibilidades, sostener su estructura y aprovechar los espacios.

Desde lo táctico, la Lepra puede alternar entre línea de cuatro o cinco defensores, con volantes que priorizan el equilibrio y ataques rápidos con Villa y Sartori como referencias. Además, el grupo muestra una virtud clave: madurez para sostener el plan de juego incluso en escenarios adversos, algo determinante en este tipo de competencias.

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