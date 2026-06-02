Mundial 2026: a tener preocaución, porque así llegan los rivales de Argentina

La Selección argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania en la primera ronda del Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Scaloni no pierde detalle de los equipos que enfrentará la Selección argentina en la fase de grupos. Mientras la Albiceleste ultima detalles en Kansas y se prepara para los amistosos frente a Honduras e Islandia, el cuerpo técnico analiza el presente de Argelia, Austria y Jordania , los tres seleccionados que intentarán complicar el camino del campeón del mundo.

Argelia será el primer rival de Argentina el próximo 16 de junio y aparece como uno de los equipos más experimentados del grupo.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic llega con una base consolidada y varias figuras de nivel internacional. Entre ellas sobresale Riyad Mahrez , uno de los futbolistas más talentosos del fútbol africano y referente absoluto del seleccionado.

Además, la nómina sorprendió por la inclusión de Luca Zidane , hijo del legendario Zinedine Zidane. El arquero no juega oficialmente desde abril debido a una fractura de mandíbula, pero igualmente fue convocado para integrar la lista mundialista.

Argelia también cuenta con jugadores importantes como Ramy Bensebaini e Ibrahim Maza, futbolistas que compiten en las principales ligas europeas y que representan una amenaza para cualquier rival. El objetivo de los africanos es superar la fase de grupos, una meta que apenas lograron una vez en su historia, cuando alcanzaron los octavos de final en Brasil 2014.

Austria llega al Mundial con confianza y buenos resultados

Austria aparece como uno de los equipos más sólidos del Grupo J y podría transformarse en el rival más complicado para Argentina en la primera fase. El seleccionado europeo dirigido por Ralf Rangnick viene mostrando una evolución constante y llega al Mundial con resultados que respaldan su crecimiento.

Durante la preparación consiguió una contundente victoria por 5 a 1 frente a Ghana y en las últimas horas derrotó a Túnez por 1 a 0, pese a jugar gran parte del encuentro con un futbolista menos. La intensidad física, la presión alta y la disciplina táctica son algunas de las principales características del equipo austríaco, que buscará dar la sorpresa en Estados Unidos.

Para muchos especialistas, Austria tiene argumentos suficientes para pelear uno de los boletos a octavos de final.

Jordania sueña con hacer historia en su primera Copa del Mundo

Jordania será el rival de Argentina en el cierre de la fase de grupos y afrontará el primer Mundial de su historia. El conjunto asiático llega con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo, aunque sus últimos resultados no fueron los mejores.

En su amistoso más reciente cayó por 4 a 1 frente a Suiza, mostrando algunas dificultades defensivas que buscará corregir antes del debut. Sin embargo, Jordania deposita gran parte de sus esperanzas en Mousa Al-Tamari, futbolista conocido popularmente como el "Messi jordano" y considerado la principal figura de una generación que consiguió una clasificación histórica.

La velocidad, el desequilibrio y la capacidad de liderazgo de Al-Tamari serán claves para las aspiraciones del conjunto asiático.

El análisis de Scaloni antes del comienzo del Mundial

El cuerpo técnico argentino sigue atentamente cada movimiento de sus rivales mientras ajusta detalles para el debut mundialista. La Selección argentina disputará dos amistosos frente a Honduras e Islandia antes de poner el foco definitivamente en Argelia, el primer escollo del Grupo J.

Mientras tanto, Scaloni y sus colaboradores continúan estudiando fortalezas, debilidades y posibles variantes tácticas de cada adversario, con el objetivo de comenzar de la mejor manera la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: