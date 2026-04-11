Sin freno: la Lepra volvió a ganarle a Argentinos y lidera con comodidad

El Club sportivo Independiente Rivadavia logró una nueva victoria al imponerse por 3 a 1 ante Argentinos Juniors en el Gargantini . La Lepra dominó el partido de principio a fin y sumó su quinta victoria consecutiva del Torneo Apertura , lo que lo posiciona como líder de la tabla general y del campeonato , además de frustrar las aspiraciones del Bicho .

De entrada, Independiente salió decidido al ataque y sorprendió a Argentinos Juniors , lo que le permitió abrir el marcador antes de los 10 minutos . Tras una gran asistencia aérea de Matías Fernández , Manuel Elordi sacó un zurdazo desde las inmediaciones del área para establecer el 1 a 0 inicial .

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

El panorama se complicó aún más para el conjunto visitante a los 16 minutos , cuando Hernán López Muñoz vio la tarjeta roja tras levantar la pierna en la disputa del balón e impactar en el rostro de Leonard Costa .

¡LA LEPRA QUIERE IR POR TODO! Elordi convirtió el 1-0 de Independiente Rivadavia contra Argentinos en la fecha 14 de la Zona B del #TorneoApertura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2gQIPqSzfg

Con un jugador más, la Lepra dominó el desarrollo, especialmente en el juego aéreo . A los 22 minutos , tras un t iro libre ejecutado por Atencio , Leonel Bucca conectó de cabeza para ampliar la ventaja en el estadio Bautista Gargantini.

PLANCHA DE HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ SOBRE EL ROSTRO DE COSTA Y ROJA DIRECTA PAR EL JUGADOR DE ARGENTINOS. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EXJZ3p0EJE

Embed ¡JUSTO ÉL! De la falta que se sancionó por la patada que recibió de Fattori, Leonel Bucca llegó al segundo tanto de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors.



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Sobre el cierre de la primera parte, el Bicho logró descontar y mantenerse en partido gracias a un gol de Sebastián Prieto, quien definió tras una buena acción individual con un remate rasante al palo izquierdo del arquero.

Embed EL BICHO NO SE DA POR VENCIDO: Prieto estampó el 1-2 de Argentinos contra Independiente Rivadavia en Mendoza.



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La Lepra y el Bicho se vuelven a cruzar tras la consagración en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vuelve a escena en el Torneo Apertura con un partido de alto voltaje. Este sábado, desde las 15:30 en el Bautista Gargantini, recibirá a Argentinos Juniors en un duelo que enfrenta al puntero con uno de sus perseguidores directos.

El equipo mendocino atraviesa un presente inmejorable: es líder del Apertura y de la tabla general, y llega en una racha positiva que lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.

La Lepra llega en racha y quiere sostener la cima

El conjunto azul viene de conseguir resultados importantes que marcaron su gran momento. En el plano local, derrotó a Tigre por 2-0 como visitante, mientras que en el ámbito internacional logró un triunfo de peso ante Bolívar en la Copa Libertadores.

Ese combo de resultados fortaleció al equipo, que hoy muestra confianza, solidez y funcionamiento, tres pilares clave para sostenerse en lo más alto.

El objetivo es claro: seguir ganando y mantener la distancia en la cima.

Argentinos, un rival directo que llega en alza

Del otro lado estará un Argentinos Juniors que también atraviesa un gran presente. El equipo de La Paternal viene de ganarle 3-2 a Banfield en la última fecha y acumula una racha positiva que lo mantiene como uno de los animadores del torneo.

Además, el Bicho se encuentra a solo tres puntos de la Lepra, lo que convierte este partido en un duelo directo por el liderazgo.

El cruce también tendrá un condimento especial: será el reencuentro entre ambos tras aquella consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, un antecedente reciente que le suma tensión al partido.

Día, hora y lo que viene para Independiente Rivadavia

El encuentro se jugará este sábado a las 15:30 en el Gargantini, en un escenario que promete estar colmado.

Luego, la Lepra tendrá otro compromiso exigente: visitará a Banfield el próximo lunes a las 17:10, en un partido que será televisado por ESPN Premium.

Preguntas claves del partido

Cómo llega Independiente Rivadavia al partido

Como líder del Apertura y la tabla general, con una racha positiva

Cómo llega Argentinos Juniors al duelo

En buen momento, tras ganarle a Banfield y a tres puntos de la cima

Qué está en juego en este partido

La punta del torneo en un cruce directo entre protagonistas

Cuándo vuelve a jugar la Lepra después de este partido

El lunes a las 17:10 ante Banfield por ESPN Premium

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones